Больные люди

"Психанул". Так по сведениям "Досье" Евгений Пригожин замотивировал свои действия 23-24 июня 2023 года. Он да, не слишком умственно уравновешенный человек, если судить по фактам, которые удалось установить изданию "Проект". Его подчиненных из ЧВК, судя по тому что они творят на гражданке, нормальными тоже не назовешь. О зависимости российской политики от психических отклонений ее главных действующих лиц - врач-психиатр Борис Херсонский, расследователь Илья Давлятчин, журналист Роман Цимбалюк. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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