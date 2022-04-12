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Лицом к событию

Отъехали подальше ругать "нацистов"

Владислав Сурков, Владимир Путин и Александр Лукашенко. Коллаж

Путин и Лукашенко летят в Благовещенск рассказывать работникам космической сферы о своей битве с "украинскими фашистами". В Москве в спецприемник МВД на 15 суток запирают жуналиста Владимира Кара-Мурзу. Одновременно приходят вести о домашнем аресте Владислава Суркова, предположительно связанного с арестом генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы, причиной которого по некоторым сведениям стало неверное информирование президента РФ о ситуации в Украине накануне российского вторжения. Об этом - политолог Валерий Карбалевич, политик Галина Михалева и журналист Александр Подрабинек. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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