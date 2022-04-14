Русский военный корабль поджег сам себя

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Взрывы боеприпасов прекратились. Экипаж полностью эвакуирован", - сообщило Минобороны РФ. - Причины пожара выясняются". До сих пор не могут выяснить. Хотя украинская сторона им подсказывает: это были две ракеты противокорабельные ракеты "Нептун", выпущенные ВСУ. Нет. Умрем, но не признаем вражью ракету. А почему, собственно? А также: у так называемой российской "спецоперации" только сейчас появился командующий - генерал Дворников. А раньше кто ею руководил? А министр обороны РФ Шойгу - он физически в каком состоянии? Можно ли верить "сведениям от московских источников", что у него обширный инфаркт? И наконец судьба кума Путина. Кремль отрекся? В эфире военные эксперты Олег Жданов и Алексей Мельников и экономический аналитик Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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