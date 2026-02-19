Больше не "буфер". Мерхат Шарипжанов – о высылке из Казахстана

Последние случаи выдворения и передачи России граждан, бежавших в Казахстан после начала полномасштабной агрессии против Украины, ясно показали, что попытки Астаны балансировать между показательным нейтралитетом в войне России против Украины и жесткой политикой Кремля в отношении российских граждан с антивоенной позицией претерпевают явную трансформацию.

История российского военнослужащего Семена Бажукова, бежавшего с военной базы в казахстанском Приозерске и переданного казахстанской полицией российской стороне в начале февраля, стала одним из показателей этой новой реальности.

Задержание и передача Бажукова российским военным произошлa почти одновременно с арестом и депортацией из Казахстана 25-летнего IT-специалиста Александра Качкуркина, уроженца Крыма с двойным украинско-российским гражданством. После экстрадиции в Россию в конце января Качкуркин был арестован в Москве по обвинению в госизмене прямо после прилёта.

Другие события, а именно – решения Казахстана удовлетворить запрос российских властей об экстрадиции чеченского активиста Мансура Мовлаева и петербургской активистки, бывшей участницы штаба Навального Юлии Емельяновой, также указывают на то, что образ Казахстана как "серого пространства" – промежуточного звена между Россией и так называемым дальним зарубежьем – сильно изменился.

Недавнее задержание и административный арест на 10 суток в Алматы антивоенного активиста, бывшего иеромонаха Астанайской и Алматинской епархии Русской православной церкви Иакова Воронцова по обвинению в "немедицинском употреблении" наркотических веществ тоже вызвали заметный резонанс в казахстанском обществе и немало вопросов со стороны правозащитников. Воронцов открыто осудил полномасштабное вторжение российских войск в Украину и пытался создать в Казахстане представительство автокефальной церкви, не подчиняющейся Москве. В 2023 году РПЦ лишила его сана.

Многие блогеры и наблюдатели в России и Казахстане задаются вопросом – означает ли это, что Казахстан окончательно превращается в страну, опасную для тех релокантов из России, депортации которых добивается Москва?

Нужно отметить, что Казахстан с самого начала вторжения России в Украину был не совсем безопасной территорией для таких людей. После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года десятки тысяч россиян начали покидать страну. Одним из приоритетных направлений для них стал Казахстан. Астана тогда заняла открыто осторожную позицию: россиян не будут выдавать исключительно за уклонение от мобилизации, но депортации будут подвергаться лица, объявленные Москвой в международный розыск.

Похоже, власти Казахстана стремились сохранить международный имидж государства, избегающего прямого участия в российско-украинском конфликте, но при этом соблюдающего общепризнанные ценности и правила, а именно права человека.

К высокому наплыву российских релокантов добавились простота и легкость получения в Казахстане индивидуальных номеров налогоплательщиков. Это привело к тому, что многие российские граждане, включая известных представителей российского бизнеса и поп-культуры, стали получать такие номера, что позволило им открывать счета в казахстанских банках и получать платежные карты, чтобы избежать последствия санкций против российских финансовых институтов.

В результате уже с января 2023 года Казахстан ввел ограничения на пребывание граждан стран Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) – 90 дней в течение 180, отменив режим "выезд-въезд" для обновления срока. Такой шаг создал юридическую основу для более гибкого контроля за иностранцами.

Дальнейшие события показали, что политика Астаны постепенно смещается в сторону селективной фильтрации. Случай бывшего майора Федеральной службы охраны РФ Михаила Жилина стал первым сигналом: силовики и лица, связанные с государственными структурами РФ, не могут рассчитывать на убежище.

27 сентября 2022 года Жилин пересек границу в обход пропускного пункта и въехал в Казахстан, где был задержан по запросу России и позднее депортирован. В марте 2023 года Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил Жилина к шести с половиной годам колонии по обвинению в дезертирстве и незаконном пересечении границы.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские силовики похитили в Казахстане контрактника Камиля Касимова, обвиняемого в России в дезертирстве, и вывезли в Омск. Там его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Но если в 2022–2024 годах подобные случаи происходили разбросанно, с большими интервалами, то последние события произошли практически одновременно, в неполные два месяца, что вызвало озабоченность правозащитников.

Накануне четвертой годовщины полномасштабной российской агрессии против Украины Казахстан начал демонстрировать всё более жесткий подход. Его миграционные решения больше напоминают инструмент геополитического баланса, воспринимаемый многими как "оглядка на Москву".

Тут нельзя не вспомнить еще об одном событии последних недель – депортации гражданина Казахстана Нурлана Сабурова из России с запретом въезда в страну на 50 лет. Комик Сабуров запятнал себя заявлениями, которые трудно назвать иначе как омерзительными. Они касались украинской активистки, которая появилась на одном из его выступлений в США в белой одежде, измазанной красной краской, олицетворявшей кровь украинских граждан. Сабуров, однако, быстро усвоил, что открытая поддержка российского вторжения в Украину может повлечь персональные санкции и отмену концертов на Западе. Однако он так же хорошо осознал, что критика войны означает конец его карьеры в России – основной стране, где его выступления востребованы и щедро оплачиваемы.

Но вот незадача: система в России дошла до уровня, когда даже недостаточное одобрение курса режима рассматривается как угроза безопасности. И вот уже Сабуров – нежеланный гость. По его возвращении в Казахстан обнаружилось, что он финансово поддерживал российских военных. В частности, распространились сведения о передаче мотоциклов подразделению одной из ЧВК, что сопровождалось пожеланиями "победы".

Речь идет о видеоролике, в котором Сабуров рассказывает, что приехал в российскую Истру и передал 10 мотоциклов подразделению "Легион Вагнера Истра". Видео было опубликовано в телеграм-канале главы Истринского муниципального округа Татьяны Витушевой в июле 2025 года. Комитет национальной безопасности Казахстана заявил недавно, что "информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия".

Какова будет оглядка Астаны на Москву в случае с Сабуровым, покажет время. Но определенно можно сказать одно: Нурлан Сабуров олицетворяет отношение властей Казахстана к агрессии России против Украины вообще и к российским гражданам, ищущим убежища в Казахстане, в частности.