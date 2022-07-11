"Бойся, но делай". Выставка о домашнем насилии в Нижнем Новгороде

Шесть женщин из Нижнего Новгорода согласились участвовать в выставке "Уходи за меня!", которую организовал Нижегородский женский кризисный центр на деньги благотворителей. Каждая из героинь выставки столкнулась с семейным насилием, о котором в России до сих пор не принято говорить вслух. Но эти женщины решились, хотя многие признаются, что было непросто. Более того, и сами героини, и сотрудники кризисного центра часто произносят слово "страшно". Ежегодно в России от домашнего насилия умирают 14 тысяч женщин.

Бульвар на улице Звездинка в Нижнем Новгороде. Люди проходят мимо стендов с фотографиями и цитатами, замедляют шаг, останавливаются, читают. Выставка компактная, но даже в таком виде это первый опыт в стране, говорит руководитель Нижегородского женского кризисного центра Анастасия Ермолаева. В центр ежегодно звонят и приходят около двух тысяч человек, но рассказать о семейном насилии вслух соглашаются единицы.

Прочитает бывший муж - и набросится потом

– Не могу сказать, что они прямо в очередь выстроились для участия в этом проекте! То есть это страшно – мы и сами переживали. Мало ли, прочитает какой-нибудь бывший муж – еще и набросится потом! – говорит Анастасия. – Эта проблема латентная, и обращаются гораздо меньше людей, чем нуждаются в помощи. Мы этот проект сделали как раз для того, чтобы женщины больше обращались и видели не только "ужастики", связанные с насилием, а именно хороший выход, хорошее будущее и возможность изменений.

"История семьи чаще всего начинается с фразы "Выходи за меня!" А история борьбы и выхода из насилия начнется с фразы "Уходи за меня!" – так пишут в аннотации к фотопроекту организаторы выставки. На фотографиях – портреты красивых и уверенных женщин, которые в основном контрастируют с их же цитатами.

"Мне необходима эта помощь [группы поддержки] до сих пор, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. У меня есть работа, крыша над головой, дети и внуки. Лишь выйдя из этих отношений, я почувствовала себя собой. Это очень яркое и новое чувство" , – говорит Татьяна.

"За решение прекратить эти отношения я начала уважать себя, это очень поднимает самооценку. Но первый шаг – признать, что вам плохо и что так не должно быть. Любовь и забота о себе – ключ ко всему!", – считает Ирина.

Ирина – одна из всего лишь двух женщин, согласившихся прийти на открытие выставки. Еще одна героиня по имени Анна рассказывает, что попыталась даже показать свою цитату из проекта бывшему мужу, но тот ответил, что "не хочет касаться этого всего". Общаясь с журналистами, Анна не называет автора насилия по имени, говоря просто "он".

Я чувствую, что важно об этом говорить

– Я бы не говорила, что он какой-то тиран или ужасный человек – просто мы сошлись на каких-то болезненных точках, и мы их проживали. И важно понять свою болезненную точку – и понять, что ты не должен обслуживать болезненные точки другого человека. И важно понимать то хорошее, на чем мы можем еще строить отношения и воспитывать наших детей, – рассказывает Анна. – Есть такая мотивашка: "Бойся, но делай!" Это страшно, потому что мы остаемся родителями наших детей, и есть некоторые моменты, которые я до сих пор не понимаю, почему и как… Но я чувствую, что важно об этом говорить. И говорить о том, что существует не только физическое насилие, но и психологическое, когда тебя унижают, когда не считаются с твоим мнением.

По словам куратора выставки, дизайнера Дарьи Кутановой, проект стал возможным после презентации перед благотворителями – такой шанс дала нижегородская ассоциация "Служение". Деньги собрали быстро, но команда проекта работала в основном на волонтерских началах. В мэрии также не стали препятствовать проекту и согласовали размещение выставки на одной из центральных улиц города.

Люди очень удивляются

– Мы заметили по реакции людей, которые проходят мимо: люди удивляются очень. Но многие подбадривают, – говорит Дарья на церемонии открытия фотопроекта. – А однажды мы даже столкнулись с одним противоречивым мнением о том, что не стоит этим женщинам помогать. Это довольно спорный тезис. Если человек болеет и идет к врачу – мы считаем это нормальным. Если случилось преступление – мы идем в полицию, и это нормально. Вопросов, чтобы справляться самостоятельно, у нас не возникает. И если женщина столкнулась с домашним насилием, обратиться за помощью не страшно. Страшно перестать надеяться, что выход есть.

В чате группы поддержки Нижегородского женского кризисного центра (НЖКЦ) сейчас около ста человек – это женщины, которым помощь особенно необходима. В 2021 году в одной только Нижегородской области зафиксировало 1069 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, 758 из которых были совершены в отношении женщин. А в целом по России, по данным опросов, с домашним насилием сталкивается каждая четвертая женщина, но за помощью обращается только треть пострадавших. И уже совсем единицы находят силы полностью вырваться из преступной среды в стенах собственного дома: только 3% переживших насилие в семье обращается за помощью к юристам.

Как говорят в НЖКЦ, основные причины молчания женщин в подобном положении: страх усугубить ситуацию, незнание, куда обращаться, и страх осуждения со стороны родственников или близких знакомых. В центре надеются, что пример шести героинь, которые публично рассказали о своем желании жить без домашнего насилия, поможет и другим нижегородкам.

"Я бы хотела, чтобы люди знали о профессионалах, которые могут помочь. Можно выйти из дома в шлепках, как это сделала я, и не бояться за свою жизнь, не бояться, что останешься без крыши над головой и без поддержки", – говорит Дарья.

Добавим, что сам НЖКЦ в декабре 2020 года столкнулся с проверкой Минюста России. Центр, который никогда не занимался политикой, могли признать иностранным агентом, лишить государственных грантов и бесплатного помещения. Ответом на действия контролирующих органов стала волна поддержки НЖКЦ в нижегородских медиа, и в итоге центр избежал статуса иноагента. "Бойся, но делай!"– это и о работе центра тоже.