Британия разрешила импорт топлива из российской нефти

Великобритания разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах.

Это предусмотрено генеральной торговой лицензией, которая была выдана во вторник и которая освобождает некоторые товары от санкционных ограничений. О решении говорится на сайте британского Управления по реализации финансовых санкций страны (OFSI).

Лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года. Она имеет бессрочный характер, но подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время менять, отзывать или приостанавливать действие документа. При этом он, как отмечается, будет стремиться уведомить о любом решении об отзыве данной лицензии за 4 месяца.

Отдельно Британия выдала лицензию, касающуюся морских перевозок сжиженного природного газа и сопутствующих услуг в рамках санкционных правил в отношении России, которая действует до 1 января 2027 года.

Решение Лондона принято на фоне разворачивающегося мирового энергетического кризиса, связанного с войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, через который проходило 20% мировой нефти.