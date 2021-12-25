Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на границе и НАТО

Президент Украины переговорил по видеосвязи с группой сенаторов и конгрессменов из Демократической и Республиканской партий США. Владимир Зеленский в частности обсудил с ними обстановку в Донбассе и ситуацию с российскими военными на границе. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Зеленский отметил важность привлечения Соединённых Штатов к урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Обсуждая интеграцию Киева с НАТО, Зеленский сказал, что ни одна третья страна не может иметь права голоса по этому вопросу. "Никаких договоренностей об Украине без Украины", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также сообщил представителям США, что Киев не наблюдает отвод российских солдат от границы с Украиной.

В свою очередь Минобороны России объявило, что Южный военный округ возвращает 10 тысяч своих солдат с полевых занятий на полигонах, в том числе граничащих с Украиной и в аннексированном Крыму.

США и страны Запада предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. По данным американской разведки, вблизи границ с Украиной находится около 100 тысяч российских военнослужащих.

Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины.

Недавно Россия предложила проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО на восток и прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.

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