Фракции трех партий коалиционного правительства Германии стали инициаторами специального заседания парламента страны, на котором обсуждалась информация чешских СМИ. Прежде всего речь шла о главном кандидате "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборы в Европарламент Максимилиане Кра, а также втором кандидате в списке партии Петре Быстроне.

Оба право-популистских политика давали интервью платформе Voice of Europe, в отношении одноимённого юридического лица которой правительство Чехии в марте ввело санкции по подозрению в операциях влияния в интересах Кремля. По сведениям газеты Denik N, Быстрон, по всей видимости, получал за это деньги от пророссийской сети.

Депутаты всех других фракций бундестага вменили АдГ в вину "близость к России и предательство интересов Германии". Эксперт по внутренним делам фракции ХДС Кристоф де Врис заявил, что многие депутаты АдГ находятся на службе России, как за деньги, так и без оплаты. Депутат подчеркнул, что в их лице "Путин нашел в Германии полезных идиотов и исполнителей".

Быстрон не присутствовал на заседании. Многие выступающие подчеркивали важность презумпции невиновности, однако указывали на принципиальную близость АдГ к России. Вице-председатель фракции СДПГ Дирк Визе призвал АдГ использовать заседание, чтобы объяснить, почему Петр Быстрон ездил в Беларусь. Депутат АдГ поехал в эту страну, хотя официально сообщил о визите в Литву.

Визе подчеркнул, что политики АдГ постоянно присутствуют в качестве наблюдателей на выборах в странах, куда не допускаются члены ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Депутат сказал присутствующим политикам АдГ: "Вы избраны демократическим путем, однако вы не демократичны. Вы – рупор диктатур".

От имени АдГ выступил вице-председатель парламентской фракции Штефан Койтер, назвавший обвинения Быстрона "охотой на ведьм". По его словам, Быстрон ни в чем не был замешан. Депутат СДПГ Майя Валльштайн, в свою очередь, напомнила Койтеру о фотографиях зигующего Гитлера, которые он распространял в соцсети WhatsApp.

Другие депутаты вменили АдГ в вину участие в российских кампаниях дезинформации. Эксперт СвДП по внутренним делам Константин Куле высказал опасение, что систематические попытки России подорвать демократию в Германии не принимаются всерьез в должной мере. Он назвал случаи Кра и Быстрона лишь "верхушкой айсберга", поскольку АдГ вплотную сотрудничает с Кремлем.