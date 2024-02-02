Путин ищет врагов

Шпиономания правит бал. Пока благодаря независимым журналистам из России в европе раскрываются всё болье завербованных ФСБ политиков, как например депутат Европаламента от Латвии Татьяна Жданок, которая почти 20 лет состояла в переписке с сотрудником ведомства. В России же Путин сажает десяток учёных, занимавшихся разработкой его любимого ультразвукового оружия. В то же время стало известно, что сын Николая Патрушева, одного из главных представителей путинской власти, удачно обходит наложенные на него санкции. Разбираться в перепитиях шпиономании будут журналисты-расследователи Илья Давлятчин и Илья Рождественский, адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов и политик Михаил Лобанов. Ведущий Артём Радыгин.

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