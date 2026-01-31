Быстрая, но неточная. Что известно о российских ракетах "Циркон"

На уходящей неделе российские военные во время массированных обстрелов Киева и других украинских городов вновь запускали из аннексированного Крыма относительно новые ракеты "Циркон", изначально предназначенные для ударов по военным кораблям. Рассказываем, что известно о данном оружии и могут ли силы обороны Украины ему противодействовать.

Воздушные силы Украины, в частности, сообщили, что Россия запустила "Циркон" из Крыма в ночь на 20 января.

"Циркон" направлялся к четко определенной цели на территории Винницкой области, рассказал позже начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он добавил, что "враг пытается бить по объектам энергетики" и напомнил, что "Циркон" летит по баллистической траектории.

"Мы уже такие ракеты раньше сбивали… Чтобы сбивать такие ракеты, нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте", – сказал Игнат.

Глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что в результате ночной российской атаки произошло попадание в объект критической инфраструктуры.

Спустя четыре дня, 24 января, российские военные ударили двумя "Цирконами" из Крыма по Киеву и Киевской области, сообщили в Воздушных силах. Эти ракеты также не были сбиты.

Крымский плацдарм "Циркона"

Аннексированный Крым – это единственное место, откуда Россия запускает ракеты "Циркон" по целям на материковой части Украины.

Предыдущие две такие ракеты Россия запустила по городу Сумы 14 ноября и 21 августа 2025 года. Осенью и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что "Циркон" попал "по окрестностям города в дорожное покрытие". Тогда в Воздушных силах подтвердили, что сбить ее не удалось. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что россияне "испытывают ракету в боевых условиях". Запуск "Циркона", который Россия осуществила 21 августа 2025 года, также по Сумам, по данным украинских военных "успеха не имел".

"Это был 14-й запуск ракеты 3М22 "Циркон", и он снова показал низкую эффективность этой гиперзвуковой ракеты из списка "вундерваффе Путина", – сообщили журналисты украинского издания Defense Express.("Вундерваффе" в переводе с немецкого – "чудо-оружие").



Военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса ВСУ на условиях анонимности рассказал Крым.Реалиям, почему Крымский полуостров используется российской армией в качестве основного плацдарма для для запуска ракет "Циркон".

"Главная причина, почему именно из Крыма россияне стреляют "Цирконами" – это высокая защищенность полуострова в плане противовоздушной обороны. Круче ПВО, пожалуй, только вокруг российской столицы, Москвы. Для запуска используют комплексы "Бастион" и россияне их очень берегут, выводят на позицию непосредственно перед нанесением ударов, после этого сразу прячут", – утверждает эксперт.

По словам офицера, "Бастион" – это береговой ракетный комплекс. Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. После начала войны против Украины Россия начала применять этот противокорабельный комплекс для стрельбы по наземным целям, используя ракеты "Оникс".

Передвижные комплексы "Бастион" перемещаются преимущественно по территории мыса Тарханкут в западном Крыму и оттуда наносят удары.

"Довольно часто "Бастион" выходит на стартовую площадку в районе мыса Тарханкут и наносит удары. Это наиболее выдвинутая часть Крымского полуострова к северо-западу, несколько десятков километров, но это тоже прибавляет радиус для обстрела", – рассказывал в интервью Радио Свобода руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Также OSINT-аналитики обнаружили позиции для российского берегового ракетного комплекса "Бастион" в Севастополе.

В частности, OSINT-проект Radio & Nukes в социальной сети X опубликовал спутниковые снимки авиабазы ЧФ РФ на мысе Херсонес в Севастополе, на которых можно увидеть, предположительно, пусковую установку К-300П "Бастион-П".

О том, что мобильная пусковая установка для "Циркона" создается в НПО "Машиностроение" в подмосковном городе Реутов, сообщало российское агентство ТАСС в мае 2022 года. Разработка велась на базе самоходных пусковых установок "Бастион", запускающих ракеты "Оникс". Транспортно-пусковые контейнеры ракет "Оникс" и "Циркон" имеют аналогичные габариты.

Гиперзвуковая и неточная

Весной 2024 года на вооружении российской армии находились около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", при этом темпы производства этих ракет – до 10 единиц в месяц, сообщало Главное управление разведки Украины. Новых сообщений о состоянии производства данного вида ракет в открытом доступе нет.

"Ракета 3М22 "Циркон" – гиперзвуковая, ее скорость, по сообщениям российских СМИ, может достигать 9 Махов (число Маха, соотношение скорости тела к скорости звука в конкретной среде, в воздухе при стандартных условиях равное единице число Маха соответствует скорости 340,3 м/с, или 1225,1 км/ч – прим. РС). Это приблизительно одиннадцать тысяч километров в час. Подлетное время до цели очень маленькое, а с учетом того, что она летит по баллистической траектории, сбить эту ракету можно только на конечном участке, когда скорость уменьшается вдвое. То есть зенитные ракетные комплексы сил обороны Украины должны находиться недалеко от точки, куда нацелен "Циркон", – говорит военный эксперт из Крыма об особенностях нового российского оружия.

При этом с самого начала применения этих ракет военные эксперты отмечали низкую точность "Циркона". Так, издание Defense Express пишет, что атаки этой ракетой именно из-за ее низкой точности часто оказываются неэффективными. Журналисты со ссылкой на экспертов, которые исследовали обломки ракеты, также отмечают сравнительно слабую боевую часть.

"Ракеты "Циркон" традиционно демонстрируют очень низкую точность в сочетании с малой боевой частью, что выявило крупнейшее мошенничество Министерства обороны России", – отметили аналитики издания. В апреле 2024 года, в котором армия РФ начала применять "Цирконы" против Украины, в Москве сотрудники полиции и ФСБ провели обыск в офисе Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования, который входит в состав производящей "Цирконы" корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отмечает использование в ракетах "Циркон" технологии прямоточного воздушного двигателя, которой уже более 50 лет.

"Гиперзвуковой прямоточный двигатель, который установлен на "Цирконе", – это очень большая проблема. Ведь поддерживать горение, реактивную струю на гиперзвуковых скоростях очень сложно. Россияне долго возились с гиперзвуковым двигателем, который на больших высотах может развивать скорость примерно 8–9 Махов", – объясняет Свитан.

На боевое дежурство ракета "Циркон" встала в России сравнительно недавно. Как говорит живущий в Крыму полковник ВСУ в запасе, пока рано говорить о том, что россиянам удалось наладить выпуск серийных партий этих ракет.

"Пока еще идут серьезные испытания, предсерийные, потому что ракета довольно сырая по механизму запуска", – подчеркнул он.

В то же время собеседник Радио Свобода акцентирует внимание на том, что "Циркон" по своему предназначению – ракета противокорабельная и ее использование по наземным целям может говорить не только о модификации, но и о банальном отсутствии ракет других типов для атак по Украине.

"Несмотря на всевозможные схемы обхода западных санкций и получения с их помощью необходимых импортных комплектующих, производство ракет в РФ все же не может работать с производительностью, достаточной для обеспечения потребностей армии. Возможно, использование "Циркона" по наземным целям – это из разряда "выстрелить хоть чем-нибудь", – предполагает военный эксперт.

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" (классификации МВ США и НАТО SS-N-33) была принята на вооружение 4 января 2023 года. Данной ракетой планировалось заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 "Гранит". Изначально предполагалось, что носителями ракеты станут тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 и атомные подводные лодки проекта 949А "Антей".

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость "около 9 Махов на дальность более 1000 км" и что "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Он также сообщил, что применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подводных лодок, уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

Точные тактико-технические характеристики "Циркона" засекречены. В открытых источниках можно найти такие данные:

дальность: около 1000 км;

длина: 8-9,5 м (на основании габаритов пусковой установки 3С14 и ракет, запускающихся также из нее);

скорость: до 8 M на высотном участке;

высота баллистической траектории: 30-40 км;

вес боевой части: 300-400 кг.

В то же время военные аналитики не подтверждают заявленные характеристики и считают их скорее пропагандой российского "чудо-оружия".

Группа Monitor, которая занимается отслеживанием пусков российских ракет, предположила, что первое возможное применение ракеты "Циркон" в полномасштабной войне России против Украины произошло 7 февраля 2024 года: "Преодоление гиперзвукового рубежа мы не отмечали, характеристики полета похожи на гибрид "Кинжала" и "Оникса", – говорилось в публикации.

Главный редактор Defense Express Олег Катков объясняет, что в оценке скорости "Циркона" следует учитывать несколько нюансов.

"Наше издание получало из собственных источников информацию о скорости ракеты "Циркон", которая была обнаружена во время запуска, во время атаки на Киев. Маршевый участок "Циркона" (на котором ракета проходит большую часть полета на значительной высоте в несколько десятков километров, – прим. РС) – это скорость 5,5 Махов. Когда "Циркон" приближается к цели, он заходит в пике и кратковременно разгоняется до 7,5 Махов. Уже ближе к земле он имеет скорость 4,5 Маха", – пояснил Катков.

Эксперты отмечают, что, несмотря на заявленную скорость, ракеты могут быть перехвачены современными системами ПВО, такими как Patriot или SAMP/T, а также подвержены подавлению средствами радиоэлектронной борьбы, что ставит под вопрос их репутацию "убийц авианосцев".

7 февраля 2024 года ПВО Украины сбило "Циркон" на скорости 2,5 тыс. км в час (2 Маха), сообщил директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин.

Утром 25 марта 2024 года украинские военные уничтожили две из двух запущенных по Киеву ракет "Циркон".

В сбитом "Цирконе" украинские эксперты обнаружили импортные комплектующие. "Два американских чипа, элементная база вся импортная, – рассказывал телеканалу Настоящее Время руководитель лаборатории военных исследований Киевского НИИ судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.