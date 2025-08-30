"Летающий ядерный реактор". Зачем Путину ракета "Буревестник"

Последние несколько недель на ветреном российском архипелаге Новая Земля были очень насыщенными: перемещались люди, самосвалы, контейнеры, временные жилые помещения, тяжелые транспортные самолеты, вертолеты, грузовые суда. Эта активность заметна на спутниковых снимках, в уведомлениях об опасности для самолетов, в данных слежения за транспондерами судов и в открытых источниках разведданных. Длинные арктические дни и хорошая погода создают благоприятные условия для строительных проектов на полигоне Панково и близлежащей авиабазе.

Наблюдатели, следящие за развитием российских вооружений, считают, что речь идет о подготовке очередного испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем под названием "Буревестник".

"Облетать земной шар на низкой высоте"

"Оперативные объекты для этой системы почти готовы. Очень скоро она будет введена в эксплуатацию, – говорит Декер Ивлет, исследователь из Центра военно-морских анализов, расположенного в пригороде Вашингтона, который изучал спутниковые снимки объектов в июле и августе. – Возможно, это была последняя проверка перед оперативными испытаниями и оценкой. Очевидно, что они уже довольно далеко продвинулись".

"Я не удивлюсь, если испытание уже состоялось", – отмечает Павел Подвиг, работающий в Женеве исследователь в области контроля над вооружениями и эксперт по ядерным силам России.

Ракета, которую в НАТО называют Skyfall, разрабатывается уже более десяти лет. Это одна из нескольких новых систем, на которых сосредоточились российские конструкторы. Среди других – межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", атомная торпеда с ядерной боеголовкой "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Авангард".

Президент России Владимир Путин рассказывал о многих из этих вооружений на публичных церемониях в 2018 и 2019 годах. Два новых вида оружия, ракеты "Кинжал" и "Циркон", были использованы в Украине. "Сармат" также прошел испытания, хотя в прошлом году он потерпел серьезную аварию.

"Буревестник" привлек особое внимание экспертов по контролю над вооружениями и разведке, отчасти из-за используемой в нем технологии, а отчасти из-за прошлых неудач. Ракета питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель, что теоретически позволяет ей оставаться в воздухе в течение нескольких дней.

Согласно отчету Вашингтонской инициативы по ядерной угрозе за 2019 год, она "будет нести ядерную боеголовку, облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и уклоняться от рельефа местности, а затем сбрасывать боеголовку в труднопредсказуемое место".

По данным американской разведки, ракета была испытана с десяток раз, в том числе в 2017 и 2019 годах.

Смерть в Нёноксе

Одно из мест, где Россия испытывала "Буревестник", – акватория Белого моря, к западу от Архангельска, недалеко от порта Северодвинск.

В августе 2019 года при попытке поднять "Буревестник" со дна моря недалеко от поселка Нёнокса произошел взрыв, после чего радиация распространилась на обширную территорию, включая Северодвинск. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять российских специалистов по ядерной энергетике из государственной атомной компании "Росатом", которая, как считается, возглавляла разработку "Буревестника".

Позднее американские официальные лица пришли к выводу, что взрыв "стал результатом ядерной реакции, произошедшей во время подъема российской крылатой ракеты с ядерным двигателем".

Двумя годами ранее, по данным американских спецслужб, еще одна ракета, также предположительно "Буревестник", упала где-то в Баренцевом море, к западу от Новой Земли.

"Они разрабатывали эту систему более десяти лет. И долгое время дела шли не очень хорошо, – говорит Декер Ивлет. – Люди погибали... но [российские специалисты] продолжали работать над этим... в течение 15 лет. Они действительно посвятили себя этому делу".

Феникс-наблюдатель

После аварии в Нёноксе испытания "Буревестника" были перенесены из Белого моря и возобновлены в 2021 году на более отдаленной Новой Земле.

По данным газеты Barents Observer, которая первая сообщила об этом, в начале августа российские власти выпустили NOTAM. Это внутренне признанные предупреждения для самолетов, в данном случае – предписание для пилотов и капитанов судов избегать обширной территории к западу от Новой Земли.

Между тем на авиабазе Рогачево на юго-западном побережье Новой Земли появилось необычно большое количество истребителей, грузовых самолетов и вертолетов. Среди них, по-видимому, были А-50, воздушная радиолокационная и предупредительная система, которая, по словам экспертов, редко встречается так далеко на севере, а также Ил-76 СКИП – самолеты, предназначенные для сбора электронных сигналов и данных ракетной телеметрии.

Открытые источники информации о перемещениях самолетов также отметили наличие самолета WC-135 ВВС США в воздушном пространстве к северу от Кольского полуострова и к западу от Новой Земли. Этот самолет, известный под кодовым названием Constant Phoenix, предназначен для сбора проб воздушных частиц с целью обнаружения определенных радиоактивных изотопов, выделяющихся при испытаниях ядерного оружия.

По словам Ивлета, последние спутниковые снимки показывают, что российские рабочие уже упаковали оборудование на Новой Земле, что, по его мнению, указывает на то, что испытание было проведено.

Почему это так важно?

Еще одно доказательство появилось 22 августа, когда Владимир Путин посетил город Саров в центральной части России. Ранее Саров был закрытым городом под названием Арзамас-16 и на протяжении десятилетий являлся центром советской и российской ядерных программ, "эквивалентом Лос-Аламоса", как говорит Павел Подвиг, имея в виду центр американской программы по созданию атомного оружия.

Среди высокопоставленных лиц, встречавших Путина на взлетно-посадочной полосе в Сарове, были глава Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов и Сергей Кириенко, который возглавлял "Росатом" до 2016 года, когда занял высокий пост в Кремле.

"Сочетание всех этих факторов – испытания, очевидная подготовка к развертыванию и этот визит – снова дает Путину и саровским инженерам хороший повод продемонстрировать, что они сделали то, что должны были, и выполнили задание", – считает Подвиг.

"Почему это так важно для них? – задается вопросом Декер Ивлет. – Во-первых, для Путина и его правительства очень важны совершенство и престиж российского ядерного арсенала. Во-вторых, они обеспокоены [американской] противоракетной обороной и хотят застраховаться от эффективного противоракетного щита, а "Буревестник" технически способен уклоняться от определенных систем ПРО".