Бывшего лидера Мьянмы помиловали по пяти из 19 обвинений

Хунта Мьянмы объявила о частичном помиловании бывшего демократического лидера страны, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Она освобождена от пяти их 19 обвинений. Сделано это в рамках амнистии, которая в общей сложности коснулась семи тысяч заключённых.

Бывший государственный советник Мьянмы отбывает 33-летний срок. После помилования он будет сокращён на шесть лет. Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом.

Экс-лидера Мьянмы арестовали после военного переворота в начале 2021 и осудили по нескольким уголовным делам. Её обвиняют, в том числе, в коррупции и нарушении избирательного законодательства.

Аун Сан Су Чжи категорически отвергала все обвинения, называя их абсурдными. Сторонники бывшего госсоветника обвиняют хунту в фальсификации дел для изоляции политика, который мог бы поставить под вопрос полномочия военных.

О помиловании Аун Сан Су Чжи объявлено на следующий день после продления режима чрезвычайной ситуации в Мьянме ещё на полгода.

1 февраля 2021 года в Мьянме произошёл госпереворот. Военные свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра Аун Сан Су Чжи. В апреле того же года она была приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Позднее срок увеличился до 33 лет. С тех пор все попытки гражданского неповиновения жестко подавлялись военным правительством.

ООН фиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты от нескольких сотен до двух тысяч противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. К казни также были приговорены десятки активистов.

Летом 2022 года военные привели в исполнение смертный приговор четырём оппозиционным активистам. Это была первая в стране смертная казнь с конца 1980-х годов.

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