В Мьянме создаётся правительство переходного периода

В Мьянме объявлено о создании правительства переходного периода. Об этом сообщил Государственный административный совет страны.
Переходное правительство возглавит председатель госсовета и лидер военной хунты генерал Мин Аун Хлайн.
Переходное правительство создаётся по аналогии с временным правительством генерала У Не Вина. Он пришёл к власти в 1958 году и возглавлял правительство до всеобщих выборов 1960 года.
1 февраля генералы в Мьянме свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа её партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций.
Силы безопасности жестоко подавили массовые протесты против военного переворота, убив сотни протестующих и проведя многочисленные аресты.
В конце июля итоги выборов были отменены.
В июне генерал Мин Аунг Хлайн в среду посетил международную конференцию в Москве. "Голос Америки" связывал такие контакты со стремлением России развивать связи с Мьянмой, несмотря на международное осуждение.
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