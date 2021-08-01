В Мьянме создаётся правительство переходного периода

В Мьянме объявлено о создании правительства переходного периода. Об этом сообщил Государственный административный совет страны.

Переходное правительство возглавит председатель госсовета и лидер военной хунты генерал Мин Аун Хлайн.

Переходное правительство создаётся по аналогии с временным правительством генерала У Не Вина. Он пришёл к власти в 1958 году и возглавлял правительство до всеобщих выборов 1960 года.

1 февраля генералы в Мьянме свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа её партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций.

Силы безопасности жестоко подавили массовые протесты против военного переворота, убив сотни протестующих и проведя многочисленные аресты.

В конце июля итоги выборов были отменены.

В июне генерал Мин Аунг Хлайн в среду посетил международную конференцию в Москве. "Голос Америки" связывал такие контакты со стремлением России развивать связи с Мьянмой, несмотря на международное осуждение.

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