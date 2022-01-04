Бывший чешский военный приговорён к 21 году тюрьмы за поддержку "ДНР"

Городской суд Праги во вторник приговорил к 21 году лишения свободы бывшего служащего чешской армии Мартина Сукупа, который, по данным следствия, несколько лет воевал на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Сукупа признали виновным по статьям, связанным с террористической деятельностью.

Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже подала апелляционную жалобу, указав, что считает вину подсудимого недоказанной. Как отмечает издание Novinky.cz, 49-летнего Сукупа, не вернувшегося с Украины, судили заочно.

По словам председателя судебной коллегии Сильвии Слепичковой, вину Сукупа подтверждают показания очевидцев, его собственные комментарии в соцсетях, фото и публикации в украинских СМИ. Длительный срок наказания Слепичкова связала с тем, что подсудимый злоупотребил навыками, приобретёнными во время службы в чешской армии, и принимал более активное участие в боях в Донбассе, чем другие обвиняемые по схожим делам.

Как говорится в материалах суда, Мартин Сукуп уехал на Украину в 2014 году и воевал на стороне сепаратистов самопровозглашённой, так называемой "Донецкой народной республики", по меньшей мере, до 2018 года. Изначально он командовал танковым подразделением, а позднее артиллерийской батареей. Участвовал, в том числе, в боях в Краматорске и Горловке.

Из комментариев стороны обвинения также следует, что до отъезда на Украину Мартин Сукуп подвергся на родине уголовному преследованию, связанному со страховым мошенничеством. В 1997 году об был уволен со службы в армии в связи с побочной коммерческой деятельностью. Один из свидетелей обвинения упоминал, что Сукуп якобы высказывался против вступления Чехии в НАТО.

В сентябре прошлого года суд в Праге приговорил к 20 годам тюрьмы за участие "в террористической группе в Донбассе" еще одного гражданина Чехии, неоднократно судимого Иржи Урбанека. По данным следствия, Урбанек также воевал на стороне сепаратистов "ДНР".

Москва отрицает обвинения в агрессии в отношении Украины и поддержке сепаратистов Донбасса оружием и военной силой.