НАТО у путинских ворот. Байки президента России на пресс-конференции в Москве. Берлинская стена надвигается на Кремль, или как питерский бомбила Путин с помощью страхов и угроз готовит население к войне с Украиной.

Президент России снова не произнес имени Навального, но потребовал материалы дела об отравлении "берлинского пациента". Кто еще взойдет на палубу "философского парохода" Владимира Путина в 2022 году?

Кремль поставил на счетчик компании Google и Faсеbook и накрутил десятки миллионов штрафов за неудаленный контент. Американские корпорации признаны виновными в повторных нарушениях. Выполнят ли западные IT-гиганты требования российских властей?

Рекордная инфляция бьет по пенсионерам. Будет ли индексация пенсий? Что сделала с россиянами коронавирусная экономика? Почти половина граждан не приняла участия в переписи населения. Как нас посчитали?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Станиславом Белковским и экономистом Александрой Осмоловской-Суслиной.

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