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Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России

Пинхас Гольдшмидт

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России, прежде чем их сделают "козлами отпущения" за тяготы, вызванные войной в Украине.

"Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима", – сказал Гольдшмидт в интервью The Guardian.

По его словам, в России наблюдается рост антисемитизма на фоне того, как "Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается".

"Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать", – сказал раввин.

  • Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт уехал из России начале марта после того, как власти стали требовать от него поддержать войну с Украиной. В июле он ушел в отставку – по официальной версии, в связи с истечением контрактов.

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