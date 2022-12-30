Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России, прежде чем их сделают "козлами отпущения" за тяготы, вызванные войной в Украине.
"Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима", – сказал Гольдшмидт в интервью The Guardian.
По его словам, в России наблюдается рост антисемитизма на фоне того, как "Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается".
"Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать", – сказал раввин.
- Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт уехал из России начале марта после того, как власти стали требовать от него поддержать войну с Украиной. В июле он ушел в отставку – по официальной версии, в связи с истечением контрактов.
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