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Бывший лидер донецких сепаратистов назначен заместителем главы правительства Калмыкии

Бывший исполняющий обязанности главы пророссийских сепаратистов в Донецке Дмитрий Трапезников назначен заместителем главы правительства Калмыкии. Он будет отвечать в регионе за природу, экологию и сельское хозяйство. Об этом глава Калмыкии Баку Хасиков сообщил в своём инстаграме.

40-летний Трапезников занимал должность мэра Элисты. Он был избран на неё в сентябре 2019 года депутатами городского собрания по представлению Хасикова. Назначение вызвало массовые протесты в Республике, которые продолжались несколько месяцев.

Накануне депутаты приняли отставку бывшего сепаратиста по его собственному желанию. Председатель городского совета и глава Калмыкии заявили, что при Трапезникове Элиста стремительно развивалась. Представители городских оппозиционных партий с этим не согласны.

Сельскохозяйственная отрасль составляет примерно треть экономики Калмыкии и назначение можно рассматривать как повышение. Однако опрошенные газетой “Коммерсантъ” политологи считают, что должность у Трапезникова временная — они уверены, что он проработает на ней недолго.

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