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Бывший президент испанской футбольной федерации дисквалифицирован за поцелуй спортсменки

Дисциплинарная комиссия международной федерации футбола ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.

Причиной этого решения стал инцидент с участием спортивного чиновника 20 августа после финала женского чемпионата мира в Сиднее. В нём победила испанская сборная. 46-летний Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю футболистку команды Дженни Эрмосо на церемонии награждения. Она после сказала, что ей не понравилось случившееся.

Действия Рубиалеса осудили спортсмены, спортивные функционеры и профсоюзы. Испанская женская футбольная лига выпустила заявление, в котором говорилось, что Рубиалес "омрачил позорным жестом один из величайших подвигов в истории испанского спорта … заставив мир сосредоточиться на своей маскулинности".

Его вынудили покинуть пост главы федерации. В Испании проводится уголовное расследование случившегося, функционер заподозрен в нападении на сексуальной почве. Ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

Рубиалес вину отрицает. Он заявлет, что поцелуй был проведён по взаимному согласию. У него есть возможность обжаловать дисквалификацию.

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