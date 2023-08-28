Бывший репортер ТАСС рассказал о попытке офицера ГРУ завербовать его

Уехавший в США бывший репортер ТАСС Глеб Ирисов рассказал изданию "Агентство", что его пытался завербовать сотрудник российской военной разведки Евгений Серебряков, учившийся с ним в одном вузе. Этот же сотрудник ГРУ в 2018 году был выслан из Нидерландов по подозрению в подготовке кибератаки на ресурсы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а позднее возглавил хакерскую группировоку Sandworm.

Ирисов и Серебряков учились вместе в академии РАНХиГС в 2016-2019 годах на программе "Госуправление и внешнеполитическая деятельность России". Бывший журналист ТАСС отмечает, что его однокурсник общался в вузе только с теми, кто прошёл службу в российской армии. "Он доверял нам, потому что у нас были соответствующие формы допуска, но никогда не говорил лишнего", - рассказал Ирисов, который на момент учёбы в РАНХиГС уже отслужил в армии и был сержантом ВКС России. Он описал Серебрякова как "компьютерного гика", который "очень хорошо разбирается в информационных технологиях".

Ирисов утверждает, что в конце 2017 или начале 2018 года, Серебряков сообщил ему, что имеет звание полковника и предложил поработать в "структурах, которые связаны с ГРУ". Деятельность структуры он описал как "информационное противодействие, кибероперации и электронная борьба". Позднее он подтвердил, что это работа на ГРУ. Ирисов утверждает, что примерно в то же время он отправился на собеседование с сотрудником кадрового отдела спецслужбы по фамилии Соболев.

Разговор проходил в здании по адресу Комсомольский проспект, 20. Агентство отмечает, что неподалеку от этого места в июле 2023 года упал дрон. Журналисты-расследователи считают, что в здании расположена войсковая часть 26165. Как выяснило Радио Свобода в 2018 году, это секретное подразделение ГРУ, специализирующееся на хакерских атаках.

На работу в ГРУ Ирисова не взяли из-за того, что у него есть родственники в Украине. Каких-либо независимых подтверждений рассказа Ирисова нет.

Глеб Ирисов работал в ТАСС военным корреспондентом. До этого с 2015 по 2020 год был военным переводчиком. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Ирисов уволился из ТАСС и уехал в США, где попросил политическое убежище.

Осенью 2018 года власти Нидерландов опубликовали доклад, в котором объявили о высылке из страны четверых сотрудников российской военной разведки. По версии голландских властей, хакеры Евгений Серебряков и Алексей Моренец, оперативники Олег Сотников и Алексей Минин атаковали сервер Организации по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием случаев его применения в Сирии и отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также пытались взломать данные расследования по делу о крушении "Боинга" в Донбассе.

Минюст США, в свою очередь, предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ – четверым из доклада Нидерландов и троим, участвовавшим, по мнению американских властей, во вмешательстве в выборы президента США. Ранее ведомство обвинило 12 сотрудников ГРУ, служивших в войсковых частях №26165 и №74455, во взломе серверов Демократической партии США. Обвинения России в кибератаках также поддержала Германия, Канада и Великобритания.

Больше новостей Радио Свобода: