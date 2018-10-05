Германия поддержала обвинение России в кибератаках

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил о поддержке обвинений США, Великобритании и Нидерландов, предъявленных России по поводу кибератак, осуществленных сотрудниками ГРУ.

Комментируя обвинения, Зайберт подчеркнул, что "вероятность их достоверности граничит с уверенностью". Он призвал Кремль прекратить подобные действия и признать свою ответственность за них.

В четверг власти Нидерландов опубликовали доклад, в котором объявили о высылке из страны четверых сотрудников российской военной разведки. По версии голландских властей, хакеры Евгений Серебряков и Алексей Моренец, оперативники Олег Сотников и Алексей Минин атаковали сервер Организации по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием случаев его применения в Сирии и отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также пытались взломать данные расследования по делу о крушении "Боинга" в Донбассе.

Минюст США, в свою очередь, предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ – четверым из доклада Нидерландов и троим, участвовавшим, по мнению американских властей, во вмешательстве в выборы президента США. Ранее ведомство обвинило 12 сотрудников ГРУ, служивших в войсковых частях №26165 и №74455, во взломе серверов Демократической партии США.

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании также обвинили Россию в "презрении к глобальным ценностям". В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка не уважает договоренности, которые обеспечивают глобальную безопасность. Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против России.

Президент России Владимир Путин пока не ответил на обвинения против российской военной разведки. Никаких комментариев не дает и Министерство обороны.

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