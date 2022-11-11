Бывший заместитель главы правительства России и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил государственному агентству РИА "Новости", что возглавил "группу военных советников" на войне с Украиной. По его словам, подразделение будет заниматься инспекциями и сформировано из добровольцев. Военного опыта у него нет.

По словам чиновника, добровольческое подразделение, которое он возглавил, называется "Царские волки". В него, как утверждается, входят военные советники и эксперты, имеющие "богатый военный опыт". Главной задачей своего подразделения он назвал военно-техническую поддержку бойцов из сепаратистских республик Донбасса.

Россия осенью заявила об аннексии Донецкой и Луганской областей Украины, регионы должны быть интегрированы в Россию, заявляли в Москве. В структуре российской армии добровольческие подразделения и инспекторы не предусмотрены. Как группа Рогозина будет взаимодействовать с официальными структурами — он не уточнил.

Ранее ряд военных экспертов обращал внимание на отсутствие единого подчинения у представителей разных российский вооружённых структур, участвующих в войне в Украине. На фронте действуют одновременно регулярная российская армия, войска Росгвардии, войска донецких и луганских сепаратистов, росгвардейцы из Чечни, подчиняющиеся лично главе республики Рамзану Кадырову, "ЧВК Вагнера", различные добровольческие группы и отдельные формирования регионов России.

Предполагалось, что единым командующим этими силами должны стать российский армейский генерал Сергей Суровикин, назначенный командующим Объединённой группировкой войск в Украине. Однако сообщения с мест показывают, что де-факто этого до сих пор не произошло.