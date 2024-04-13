Цена мечты. Чем рискуют сотни тысяч нелегальных мигрантов на пути в США

За последний год поток нелегальной миграции из стран Латинской Америки в США, через протяженную американо-мексиканскую границу, достиг новых рекордных показателей. По официальным данным, только в декабре 2023 года американские пограничные патрули зарегистрировали почти 300 тысяч случаев нелегального пересечения этой границы. Причем транзитом через латиноамериканские страны в Соединенные Штаты давно перебираются и жители совсем далеких государств на иных континентах. Почему эта волна растет, и можно ли ее остановить?

Проблемы нелегальной миграции вдоль южной границы США с Мексикой – уже основная политическая тема дебатов в Вашингтоне, затмевающая другие и влияющая на все остальное, включая перспективы дальнейшей помощи Украине. Особенно – в преддверии выборов нового президента Соединенных Штатов. Пограничные власти США раз за разом заявляют, что скоро могут не справиться с новым огромным наплывом мигрантов, в первую очередь нелегальных, которые продолжают скапливаться на сухопутной границе с Мексикой.

Длина всей границы – 3145 километров, причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений высотой в 4–5 метров, протяженностью чуть более тысячи километров. Однако миллионы людей это не останавливает – как и то, что добираются до границ США далеко не все те, кто пытается их пересечь. На всем своем пути, который иногда начинается еще даже не в Мексике, а в трущобах больших городов или в горах и джунглях Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Панамы или государств Центральной Америки, миллионы людей, стремящихся "попасть на север", сталкиваются с угрозами умереть от голода, жажды, лишений, в результате несчастных случаев и отсутствия медпомощи. Но главное – с очень большой вероятностью быть ограбленными, похищенными, изнасилованными и убитыми членами многочисленных местных преступных группировок.

Особую тревогу международных правозащитных и гуманитарных организаций сегодня вызывает ситуация, сложившаяся на территории так называемого Дарьенского пробела – на перешейке между Южной и Центральной Америкой, на границе между Колумбией и Панамой. Это необжитая местность, покрытая густыми джунглями, дикая территория, где почти нет полиции и правительственных войск, где живут полу-архаичные индейские племена и властвуют наркобароны – и где осуществляется торговля людьми, которые ищут возможность в буквальном смысле пешком добраться до США. Большинству бедных мигрантов из Южной Америки миновать это естественное "бутылочное горлышко" нельзя – и здесь их на каждом повороте ждет опасность.

Нападения, убийства, грабежи и изнасилования уже давно представляют серьезную угрозу для любых мигрантов по всему миру. Но благотворительные группы, работающие в Дарьене, сейчас говорят, что за последние шесть месяцев они зафиксировали необычайный всплеск таких нападений, схемы и частота которых редко наблюдаются за пределами зон боевых действий.

Что думают и делают по этому поводу правительства латиноамериканских государств? А также – с какими ужасами, опасностями и трудностями ежедневно сталкиваются миллионы мигрантов, проделывающие этот путь в тысячи километров на север по джунглям, горам, пустыням, морям и рекам? Обо всем этом в беседе с Радио Свобода рассказывает живущий и работающий в Колумбии политолог, профессор Университета ICESI в городе Кали Владимир Рувинский:

– Тема нелегальной миграции стала, да, главной для всех политических баталий идущей в США президентской гонки. На то есть несколько причин. Одни из них фундаментальные, они связаны с необходимостью кардинального пересмотра подходов к вопросу миграции в США в целом – как вообще одного из инструментов внутренней и внешней политики этой страны. И есть такие, которые связаны с текущей конъюнктурой.

США на протяжении многих десятилетий и даже столетий рассматривали иммиграцию как способ привлечения и талантливых профессионалов, и людей, готовых делать финансовые вложения в американскую экономику. Эта политика продолжается – но в то же время, безусловно, увеличивается поток таких мигрантов, которые никак не подпадают под эти две категории.

Вашингтон по-прежнему приветствует легальную иммиграцию

Вашингтон по-прежнему приветствует легальную иммиграцию. Вопреки бытующему в сознании многих людей стереотипу США на сегодняшний день – это второе после Германии государство мира по количеству виз и разрешений на проживание, выдаваемых иностранцам по гуманитарным соображениям. Кроме того, есть и лотерея на получение пресловутой "грин-карт". Количество людей, которые получают там легальный вид на жительство, составляет более одного миллиона человек каждый год.

Что же касается нелегальной миграции, то, безусловно, это главный пункт в борьбе между Республиканской и Демократической партиями США. И это приводит к тому, что принципы миграционной политики, которые нужно менять, не меняются – из-за того, что любое изменение теперь рассматривается, как демократами, так и республиканцами, как возможность получить или потерять очки в этой гонке.

– Каковы основные причины, по которым люди сейчас так побежали из Латинской Америки на север? Что случилось в последнее время такого, что так усиливает этот непрерывный поток?

– Возможности попасть в США ищут не только латиноамериканцы, хотя они, безусловно, составляют большую часть нелегальных мигрантов. На значительной части американо-мексиканской границы на самом деле нет никаких препятствий, которые бы мешали ее пересечь. Есть участки, где стоит стена, но – отнюдь не везде. Кроме того, это не Берлинская стена, или не фортификационные сооружения, которые были в СССР, вдоль которых ходил пограничник с собакой, имевший приказ стрелять на поражение в нарушителей. То есть соблазн оказаться по ту сторону, просто перепрыгнув через канаву или перейдя вброд на другую сторону реки – большой.

В то же время эта ситуация – отнюдь не новая. Всегда были попытки пересечь эту границу не через какие-то официальные пункты, а именно таким способом. То, что новое сейчас – это просто драматическое увеличение количества людей, которые переходят на ту сторону. За последние годы при попытке пересечь южную сухопутную границу США были задержаны более шести миллионов человек! Это, безусловно, в разы больше, нежели в предыдущие десятилетия. На то есть несколько причин, которых раньше не было.

Во-первых, при президентстве Джо Байдена власти США кардинально уменьшили количество депортаций нелегальных мигрантов – примерно в четыре раза, по сравнению со временами Дональда Трампа, или с тем, как обстояли дела при президентстве Барака Обамы. Людям разрешают оставаться в США, пока не решится тем или иным образом их дело. И разбирательство может занимать годы, в течение которых эти мигранты могут оставаться на американской земле на легальных основаниях. Другая причина – это "сарафанное радио", появление некоего общего мнения среди людей, которые хотят попасть в США нелегально, что сделать это легко, что можно преуспеть. Здесь работают и средства массовой информации, и просто словесная информация на уровне слухов. А третий фактор – то, что на сегодняшний день, к сожалению, это дело поставлено на поток криминальными структурами, которые и раньше промышляли переправкой мигрантов через границу, но сегодня их бизнес приобрел просто немыслимые ранее масштабы.

Скажем, здесь, в Латинской Америке, чуть ли ни в открытую можно увидеть соответствующие объявления, рекламу так называемых "специальных туров" в ту же Мексику, когда последний день путешествия обозначен просто как "посещение границы Мексики и США". И на этом "турпоездка" заканчивается, без дальнейших указаний, программы и всяких обратных билетов.

– Что думают и делают по этому поводу правительства латиноамериканских государств? И насколько они координируют свои шаги с Вашингтоном? Или, как всегда, все сложнее, и в каждом случае следует смотреть отдельно, о какой именно стране идет речь и какой там режим?

– Безусловно, нужно разбирать отдельно. Латинская Америка очень разная, и интересы разных стран разные, особенно в том, что касается отношений с Вашингтоном. И, несмотря на то, что в целом для США Латинская Америка уже не является таким важным направлением, каким она была во времена "холодной войны", именно из-за того, что тема миграции стала доминирующей во внутриполитической борьбе, как раз по вопросам миграции США продолжают и усиливают свое сотрудничество с Латинской Америкой. В результате создается интересная ситуация, когда появляются государства, которые не столько и не только хотят сотрудничать США в этом деле, но неожиданно и без усилий получают уже определенные выгоды.

Никарагуа пару лет назад отменила визы для граждан Кубы – и сейчас толпы кубинцев прилетают в Никарагуа и уже оттуда начинают свой путь к границе США

Здесь можно привести два разных примера. С одной стороны, США активно сотрудничают с Мексикой. Мексика очень сильно ужесточила в последние годы допуск на свою территорию любых людей, которые туда прилетают и приезжают. То есть им необходимо объяснить и доказать пограничным властям, что они едут в Мексику с целью туризма, а не с целью пробраться на границу с США и далее. А с другой стороны, есть, скажем, Никарагуа, которая пару лет назад отменила визы для граждан Кубы – и сейчас просто толпы кубинцев прилетают в Никарагуа и уже оттуда начинают свой путь к границе США. Так что есть страны, которые, безусловно, сотрудничают с Вашингтоном, но есть и другие, которые ищут выгоду разного рода и даже пытаются найти здесь какие-то новые рычаги влияния на Соединенные Штаты.

– Известно, что страна, где вы живете и работаете, стала одним из главных перевалочных пунктов для нелегальной миграции. Почему именно Колумбия?

– Колумбия находится в географически уникальном в этом смысле месте. С одной стороны Атлантика, с другой стороны – Тихий океан. География в настоящей ситуации имеет очень важное значение именно с логистической, если хотите, точки зрения, если мы говорим о путях, которыми мигранты перемещаются в Колумбию. Это может показаться удивительным, но сегодня многие тысячи мигрантов попадают сюда по морю, издалека, на разных маленьких лодках – то, что раньше было очень сложно представить. Хотя эти лодки оснащены современными средствами навигации, постоянно в наших СМИ сообщается о том, что где-то там опять затонула та или иная лодка с нелегальными мигрантами. Этот поток очень большой.

С другой стороны, есть наш сосед – Эквадор. Я думаю, многие в курсе того, что в Эквадоре сейчас очень большие проблемы, там началась настоящая война между оргпреступностью и властями, растут бедность, инфляция и безработица. Хотя проблемы с наплывом мигрантов оттуда начались много раньше, потому что Эквадор еще во времена президентства Рафаэля Корреа сильно облегчил правила въезда. Граждане почти всех стран мира могут приехать в Эквадор без визы – в то время как в Колумбию не так просто попасть, наша страна требует получения визы от очень многих. Те же китайцы могут давно въезжать в Эквадор без визы. И сегодня тысячи китайцев (многие из которых потом оказываются задержанными при попытке нелегального перехода границы США), как выясняется при расследовании, попадают изначально в Латинскую Америку именно через Эквадор. А граница между Эквадором и Колумбией тоже почти неохраняемая. И есть многие нелегальные криминальные структуры, которые занимаются обеспечением этого транзита.

Так что множество людей попадают в Колумбию через Эквадор. Или через Венесуэлу, с которой тоже граница прозрачная – хотя и более опасная. И потом они как раз идут на этот перешеек, в полосу Дарьен, между Южной и Центральной Америкой, где, опять же, налажен нелегальный транзит мигрантов. И оттуда начинается их долгий, очень сложный и опасный путь на север, где в результате они рассчитывают попасть на границу США с Мексикой.

– Давайте отдельно поговорим об этом перешейке, потому что очень много в последнее время пишут и говорят об ужасах, связанных с потоком нелегальной миграции именно на северо-западе Колумбии, в этой полосе Дарьен, на перешейке, который соединяет вашу страну с соседней Панамой. И оттуда люди пешком идут дальше, через Панаму. Это крупный участок малоосвоенной еще территории на карте мира, что уже редкость. Что можете о нем рассказать?

– Я именно в самом Дарьене не был, но был в районе, очень близком к нему, и хорошо представляю, конечно, что это такое. Это как раз те самые совсем экзотические дикие джунгли из каких-то детских книг для многих из нас, заросшая почти непроходимой растительностью пересеченная местность. Там есть какие-то охотничьи тропы, но нет дорог, и вот по этим тропам идут эти мигранты, которых ведут проводники за определенную мзду.

Это как раз те самые совсем экзотические дикие джунгли из каких-то детских книг

Здесь есть интересный нюанс – почему именно эта зона до сих пор такая необустроенная и неосвоенная. Знаменитое Панамериканское шоссе, главная сухопутная дорога между Северной и Южной Америкой, прерывается единственный раз как раз здесь. И Панама всячески препятствует развитию Дарьенского пробела, потому что опасается, что, если туда придет цивилизация, то возникнет перспектива достроить все-таки Панамериканское шоссе – и это может оказать негативное влияние на те доходы, которые страна имеет от эксплуатации Панамского канала. Вот такой нюанс. И хотя периодически возникают какие-то разговоры, что, мол, давайте там начнем все-таки что-то менять, и даже иногда заходит речь о строительстве какого-то "сухопутного канала", какой-то альтернативы Панамскому каналу – пока что Панама не абсолютно настроена как-то идти навстречу этому всему.

– Я сам был, кстати, в Дарьене, с панамской стороны, у индейцев народа куна. Там ведь два таких народа исторически проживают – куна и эмбера, и о них сейчас говорят не очень хорошие вещи – что они поставили на поток нападения на мигрантов с целью грабежа. Вообще, об ужасах там пишут не только в контексте того, что там вообще скопились десятки тысяч мигрантов, но и потому что они подвергаются страшным опасностям на каждом шагу, то есть их убивают, похищают, грабят и насилуют. Почему власти Колумбии и Панамы так выпустили ситуацию из-под контроля? Явно причастны к этому не только местные индейцы, но и всякие наркокартели и полувоенные формирования, как ультралевые, так и ультраправые?

– Действительно, звучит по этому поводу много критики. Недавно было опубликовано исследование, которое показывает, что как правительство Колумбии, так и правительство Панамы не принимают мер, которые все-таки могли бы принять, для того, чтобы улучшить ситуацию. Оба правительства, как панамское, так и колумбийское, долго оправдывались после этого доклада.

Как всегда, причин много. С одной стороны, это опять же то стратегическое видение, которое есть у Панамы по поводу того, что делать в будущем с этой территорией. И второе, наверное, не менее важное обстоятельство – то, что все-таки эта территория очень большая, и это непроходимые джунгли. Для того, чтобы там попытаться что-то начать контролировать, нужны очень большие инвестиции – помимо более активной борьбы с местной коррупцией и преступностью. Кроме того, эта территория на границе Колумбии и Панамы давно объявлена заповедным национальным парком (с колумбийской стороны он называется Лос-Катиос), в 1981 он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1983 году — в Мировую сеть биосферных заповедников. И даже если бы речь зашла о том, что какие-то финансовые планы появились и начало бы что-то делаться, то возникла бы тут же проблема с необходимостью сохранения окружающей среды.

– Когда мы подъезжали к территории индейцев куна с панамской стороны, машина наша в какой-то момент уперлась в настоящий партизанский блокпост. Над ним висел их национальный флаг, и было написано совершенно ясно по-испански и по-английски, что "здесь панамские законы не действуют, а действуют наши собственные". Фактически это даже не автономное сообщество, а настоящая сепаратистская республика, живущая абсолютно своей жизнью. И индейцев этих обвиняют в том, что они причастны теперь к нападениям на караваны мигрантов. Но, так или иначе, там за пару лет на север прошли уже больше миллиона человек, по джунглям, горам, через реки и так далее. Я смотрел статистику, кто идет в основном – это уроженцы Эквадора, нами уже упомянутого, Венесуэлы, Перу и карибских островных государств, Гаити в первую очередь. Это показательно?

– Безусловно. Что касается Эквадора – там жизнь простых людей ухудшилась не вчера или позавчера, она непрерывно портилась в течение всех последних лет. И для многих жителей Эквадора просто осталась одна мечта – попасть в США. Это касается и Венесуэлы – несмотря на то, что ситуация там несколько стабилизировалась недавно, она все же остается очень тяжелой. Речь идет о тех венесуэльцах, которые легально в США не могут попасть. Никто им не даст визу, потому что, естественно, их цель – остаться там навсегда, и поэтому они ищут возможности добраться до американской территории нелегально.

Но нигде в Западном полушарии сегодня не обстоят дела так скверно, как в Гаити, там просто настала абсолютная катастрофа. Почти все гаитянцы рассказывают, что для них добраться до США – это просто самая последняя возможность вообще выжить, у них просто не осталось никаких других вариантов. И они готовы заплатить последние гроши любым криминальным структурам, чтобы попытаться выбраться со своей родины и оказаться в Соединенных Штатах.

– Да, Гаити находится от вас очень далеко, за тысячу километров, причем на северо-востоке. Несмотря на все эти географическо-логистические объяснения, все равно ведь удивительно то, что, стремясь попасть в США, на север, мигранты оттуда сперва отправляются через Карибское море далеко на юг, в Колумбию.

– Все так. Могу поделиться собственным опытом. Есть в Карибском море принадлежащий Колумбии остров Сан-Андрес, который расположен очень близко к побережью Никарагуа, и, на самом деле, очень далеко от Колумбии. А рядом есть еще другой маленький, но также населенный остров, Провиденсия, опять же колумбийский. И, чтобы попасть на него с более крупного и известного Сан-Андреса, нужно или лететь на маленьком самолете, что более сложно и гораздо более дорого, или добираться на каком-то там скоростном катере или катамаране. Я несколько раз это делал – и помню это неприятное ощущение плавания по бурному открытому морю. Причем я, конечно, плыл на судне абсолютно легальном, сертифицированном и застрахованном – и все равно всю дорогу сидишь и думаешь, а в какой момент мы пойдем ко дну?

Мне рассказали недавнюю историю тут – как на Провиденсии одному человеку потребовалась срочная хирургическая операция, и нужно было переправить его на Сан-Андрес, потому что там находится большой госпиталь. Дело было ночью, но, тем не менее, вышла лодка с ним в море, прошла все это расстояние, и человека спасли. Все это я рассказываю для того, чтобы объяснить, что, несмотря на все опасности, которые связаны с таким передвижением по морю, есть возможность у многих вот так, проплыв огромное расстояние на небольшом судне, попасть в Колумбию.

– Я уверен, конечно, что без масштабной коррупции и потакания всему этому процессу на самом верху все это было бы невозможно. Понятно, что власти и силовые ведомства всех причастных латиноамериканских стран, как минимум, часто просто закрывают глаза на происходящее – лишь бы нежеланные гости ушли от них как можно быстрее там куда-то дальше на север. Особенно власти Панамы ругают в этой связи.

– Да, есть, безусловно, коррупционная составляющая. Но есть и другая составляющая, которая также приносит пользу этим странам. Речь идет о денежных переводах, которые попавшие в США нелегальные мигранты потом отправляют в свои родные страны, семьям и родственникам. Для некоторых государств Латинской Америки этот финансовый поток составляет чуть ли ни одну из главных статей бюджетных доходов в твердой валюте, в долларах США.

– И еще ясно, что раз эту "тропинку" уже разведали во всем мире, этот путь во много тысяч километров через Центральную Америку и Мексику, где мигранты, которые прошли Колумбию и Панаму, вливаются в поток других мигрантов, которые бегут из самих этих стран, и еще к ним присоединяются мигранты вообще со всего мира, в том числе из России, Украины, других стран бывшего СССР, и из всего мусульманского мира, и из Африки – что этот путь никуда не исчезнет. И при этом нелегальных мигрантов по пути будут ждать новые бандиты, новые коррумпированные чиновники, новые жестокие военные и полицейские. Явно в последнее время была масса всяких новых встреч и конференций на эту тему, и вы сами в них участвуйте иногда. Так вот, хоть какие-то новые дельные, оригинальные идеи там звучат?

– Да, я участвую в подобных мероприятиях и конференциях, с теми, кто в Латинской Америке принимает решения по вопросам миграции. Думаю, что в последнее время наметился определенный сдвиг, по крайней мере в том, что касается поиска долговременного решения. Появилось понимание, которого раньше не было, что вся эта глобальная проблема требует кардинальных новых решений и больших изменений. И начали меняться способы поиска этих решений. С одной стороны, есть новые программы, которые предлагают определенные стимулы тем десяткам тысяч людей, которые намереваются бежать в США, и которых задерживают еще в Мексике. Им предлагаются, в том числе, одновременные выплаты, которые позволят, по крайней мере части из них, решить какие-то сиюминутные проблемы. Эти программы стали более масштабными, и сами Соединенные Штаты Америки сейчас финансируют их часть. Есть программы, которые позволяют создавать новые рабочие места. В общем, идея в том, чтобы показать нелегальным мигрантам, что о них вообще кто-то думает, и в том, чтобы попытаться изменить, хотя бы для некоторых из них, те бедственные условия, из-за которых они и принимают решение направиться в США.

Я сам участвовал в одном таком проекте пару лет назад, связанном с венесуэльскими мигрантами, которые оказались здесь, в Колумбии. Нам удалось помочь им создать официальное объединение, чтобы они могли говорить с правительствами уже как организованная сила. И потом попытаться создать более благоприятные для них новые условия, которые позволили бы им чувствовать себя лучше в Колумбии и не искать возможностей перебраться в США. Где, на самом деле, тоже ведь их не ждет никакой такой рай, как многие из них думают – а ждут лишь новые сложности и опасности.