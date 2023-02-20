Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Чеченский активист Тумсо Абдурахманов жив и вышел на связь

Тумсо Абдурахманов

Чеченский оппозиционный активист Тумсо Абдурахманов, местонахождение которого было неизвестно с конца ноября прошлого года, сообщил, что он жив и в безопасности. Об этом "Новой Газете" рассказал представитель чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Ранее появлялись неподтверждённые сообщения о том, что Абдурахманов был убит.

Последняя запись в блоге Абдурахманова датировалась 30 ноября 2022 года. В начале декабря в интернете появились сообщения о его убийстве в Швеции, где он проживал. Шведская полиция не подтвердила и не опровергла их. С тех пор связаться ни с самим Абдурахмановым, ни с его братом Мухаммадом, также живущим за границей, не удавалось.

В организации "Вайфонд" заявили, что с Абдурахмановым всё в порядке и вскоре он намерен сам выйти на связь со своими подписчиками.

  • Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти, публикует интервью с оппозиционными активистами Чечни и критиками главы республики Рамзана Кадырова. В середине 2010-х годов после конфликта с одним из родственников Кадырова Абдурахманов покинул Чечню и Россию. В 2021 году получил политическое убежище в Швеции.
  • В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".
  • После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG