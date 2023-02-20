Чеченский активист Тумсо Абдурахманов жив и вышел на связь

Чеченский оппозиционный активист Тумсо Абдурахманов, местонахождение которого было неизвестно с конца ноября прошлого года, сообщил, что он жив и в безопасности. Об этом "Новой Газете" рассказал представитель чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Ранее появлялись неподтверждённые сообщения о том, что Абдурахманов был убит.
Последняя запись в блоге Абдурахманова датировалась 30 ноября 2022 года. В начале декабря в интернете появились сообщения о его убийстве в Швеции, где он проживал. Шведская полиция не подтвердила и не опровергла их. С тех пор связаться ни с самим Абдурахмановым, ни с его братом Мухаммадом, также живущим за границей, не удавалось.
В организации "Вайфонд" заявили, что с Абдурахмановым всё в порядке и вскоре он намерен сам выйти на связь со своими подписчиками.
- Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти, публикует интервью с оппозиционными активистами Чечни и критиками главы республики Рамзана Кадырова. В середине 2010-х годов после конфликта с одним из родственников Кадырова Абдурахманов покинул Чечню и Россию. В 2021 году получил политическое убежище в Швеции.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
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