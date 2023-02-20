Чеченский активист Тумсо Абдурахманов жив и вышел на связь

Чеченский оппозиционный активист Тумсо Абдурахманов, местонахождение которого было неизвестно с конца ноября прошлого года, сообщил, что он жив и в безопасности. Об этом "Новой Газете" рассказал представитель чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Ранее появлялись неподтверждённые сообщения о том, что Абдурахманов был убит.

Последняя запись в блоге Абдурахманова датировалась 30 ноября 2022 года. В начале декабря в интернете появились сообщения о его убийстве в Швеции, где он проживал. Шведская полиция не подтвердила и не опровергла их. С тех пор связаться ни с самим Абдурахмановым, ни с его братом Мухаммадом, также живущим за границей, не удавалось.

В организации "Вайфонд" заявили, что с Абдурахмановым всё в порядке и вскоре он намерен сам выйти на связь со своими подписчиками.