Чеченского блогера шантажируют фотографией обнаженной сестры

Уехавший из Чечни в Турцию оппозиционный блогер Хасан Халитов получил фото обнаженной сестры с требованием прекратить критику в адрес руководства республики. В противном случае шантажисты пообещали разместить фото в интернете.
Первым об этом сообщил телеграмм-канал движения "Вайфонд", информацию подтвердил в видеообращении чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Также в разговоре с Кавказ.Реалии новость подтвердили в движении 1ADAT. Известно, что речь идет о младшей замужней сестре Халитова.
"Разумеется, это очень-очень неприятный момент. Это попытка оказать невероятное давления на человека. Это, к сожалению, методы борьбы Кадырова, к которым он в итоге пришел к 2022 году", – заявил Тумсо Абдурахманов.
21 декабря 2021 года Халитов рассказал телеканалу "Дождь" (внесен в список иноагентов), что не может связаться с проживающими в Чечне отцом и братом. Ранее брат Халитова сообщил, что кадыровцы угрожают семье расправой, если блогер не перестанет критиковать ситуацию в Чечне, а отец блогера записал видео, в котором назвал сына своим врагом – эту запись опубликовал депутат чеченского парламента Магомед Ханбиев.
В начале января министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором Халитовы заявляют, что их никто не похищал. Видео вызвало скепсис у самого блогера и представителей чеченской диаспоры. Хасан Халитов заявляет, что местонахождение родных до сих пор неизвестно.
- В Чечне с начала декабря 2021 года были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- Во французском Страсбурге 8 января прошел митинг против похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров, а также против пыток в российских тюрьмах. Одним из организаторов акции выступила Ассамблея чеченцев Европы, объединяющая общественные организации покинувших родину уроженцев Чечни и активистов из девяти стран Евросоюза.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
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