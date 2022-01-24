Чеченского блогера шантажируют фотографией обнаженной сестры

Уехавший из Чечни в Турцию оппозиционный блогер Хасан Халитов получил фото обнаженной сестры с требованием прекратить критику в адрес руководства республики. В противном случае шантажисты пообещали разместить фото в интернете.

Первым об этом сообщил телеграмм-канал движения "Вайфонд", информацию подтвердил в видеообращении чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Также в разговоре с Кавказ.Реалии новость подтвердили в движении 1ADAT. Известно, что речь идет о младшей замужней сестре Халитова.

"Разумеется, это очень-очень неприятный момент. Это попытка оказать невероятное давления на человека. Это, к сожалению, методы борьбы Кадырова, к которым он в итоге пришел к 2022 году", – заявил Тумсо Абдурахманов.

21 декабря 2021 года Халитов рассказал телеканалу "Дождь" (внесен в список иноагентов), что не может связаться с проживающими в Чечне отцом и братом. Ранее брат Халитова сообщил, что кадыровцы угрожают семье расправой, если блогер не перестанет критиковать ситуацию в Чечне, а отец блогера записал видео, в котором назвал сына своим врагом – эту запись опубликовал депутат чеченского парламента Магомед Ханбиев.

В начале января министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором Халитовы заявляют, что их никто не похищал. Видео вызвало скепсис у самого блогера и представителей чеченской диаспоры. Хасан Халитов заявляет, что местонахождение родных до сих пор неизвестно.