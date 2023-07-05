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Пресса под ударами

В больницу к журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову приехал уполномоченный по правам человека в ЧР Мансур Солтаев

Нападение в Грозном на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова и судьба прессы в России в условиях войны.

В эфире политолог Станислав Белковский, журналист Алексей Венедиктов.

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