Пресса под ударами

Нападение в Грозном на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова и судьба прессы в России в условиях войны.

В эфире политолог Станислав Белковский, журналист Алексей Венедиктов.

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