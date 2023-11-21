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Чехия предложила запретить дипломатам РФ ездить по Шенгену

Евросоюз обсуждает предложение Чехии запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Об этом узнала газета Financial Times.

По сведениям издания, Чехия предлагает выдавать российским дипломатам визы и виды на жительство только той страны, в которой они работают. Кроме того, чешские представители хотят, чтобы страны Евросоюза принимали у дипломатов только биометрические паспорта, которые труднее подделать.

Свою идею Чехия объяснила тем, что на её территорию "прибывают агенты ГРУ и других служб" – и это сложно контролироваться в рамках Шенгенской зоны, сказал дипломат Евросоюза.

Предложение Чехии обсуждается в рамках переговоров по 12-му пакету санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Financial Times отмечает, что обсуждение находится на ранней стадии и предложение Чехии в пакет вряд ли войдёт.

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны выслали сотни российских дипломатов – Россия обычно отвечала зеркально.
  • В 2021 году Чехия выслала 18 россиян, которые, как утверждается, использовали дипломатический статус для прикрытия работы на разведывательные службы. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

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