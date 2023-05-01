Чемпионка по плаванию Кирпичникова сменила спортивное гражданство

Чемпионка Европы по плаванию на короткие дистанции Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за Францию. Ранее Кирпичникова считалась одной из самых перспективных российских пловчих, однако уже два года не выступала за российскую сборную.

Анастасия Кирпичникова - серебряный призёр чемпионата мира на короткой воде, трёхкратная чепионка Европы. Это первая россиянка, завоевавшая высокие награды по плаванию как в бассейне, так и на открытой воде.

Кирпичникова более четырёх лет живёт и тренируется во Франции. В своём сообщении она поблагодарила и Францию как страну, за которую теперь будет выступать, и Всероссийскую федерацию плавания, которая дала ей старт. Спортсменка также заявила, что будет представлять Францию на следующем чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 километров.

Как уточняет "Новая газета - Европа", процедуру по смене спортивного гражданства начал и российский пловец Марк Николаев. Он намерен выступать за сборную Австралии.

В 2022 году спортивное гражданство сменили шахматистки Алина Кашлинская и Александра Мальцевская, велогонщик Павел Сиваков и биатлонистка Лидия Жураускайте.