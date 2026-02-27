Через тернии к офшорам. Кто стоит за российской пропагандой в Чехии

"Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским", – написал когда-то чешский публицист и политический деятель ХIX века Карел Гавличек-Боровский.

CZ24 News – один из крупнейших дезинформационных сайтов в Чехии и Словакии, распространяющих российскую пропаганду: ежемесячное количество посещений этого портала может достигать нескольких миллионов.

"Украинские аналитики разгромно критикуют триумфальное заявление Зеленского: "освобождение" 300 км² – чистая иллюзия, контратаки полностью провалились, фронт стоит на месте, это всего лишь отчаянная попытка задержать русскую лавину!" – гласит один из заголовков.

" СВО Российское вторжение в Украину на CZ24 постоянно называют именно так: Красный Лиман окружен, он станет массовым захоронением ВСУ! СЫРСКИЙ ОБЪЯВИЛ О ПОРАЖЕНИИ – РФ набирает 100 тысяч операторов БПЛА, выживаемость укро-защитников всего 5%!" – сказано в другом.

И хотя на сайте CZ24 указано, что он существует исключительно за счет пожертвований, на два из трех криптовалютных кошельков, указанных там, за последние полтора года не пришло ни доллара. Журналисту и шеф-редактору чешского издания Voxpot Войтеху Богачу удалось выяснить, что издание через целый ряд фирм и сложных схем финансируется офшорной компанией на Сейшельских островах.

Журналисты Voxpot также установили, что управляющая сайтом компания "Славянский мир" тесно связана Фирма сменила формального владельца вскоре после публикации одного из расследований Voxpot с пророссийской активисткой Владимирой Витовой, которая состоит в российском "Клубе народного единства" вместе с торговцем оружием Виктором Бутом и командиром подразделения "Ахмат" Апти Алаудиновым, а также неоднократно посещала Москву после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, где, как выяснило Радио Свобода, каждый раз пересекалась с отставным высокопоставленным сотрудником ФСБ.

CZ24 – голос российской пропаганды в Чехии

Сайт CZ24 был зарегистрирован в 2018 году и постепенно стал наращивать обороты ежедневных публикаций. Так, в августе 2019 года он опубликовал 220 материалов, а к середине 2021-го ежемесячно публиковал уже почти 900. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину производительность сайта продолжила расти и в 2025 году иногда достигала двух тысяч публикаций ежемесячно. Это в разы больше, чем у других чешских пророссийских новостных порталов.

На сайте CZ24 сказано, что "это независимый новостной портал, предназначенный для чехов и словаков по всему миру, который ни в коем случае не руководствуется законодательством ЕС, Чешской Республики, Словацкой Республики или других стран-членов ЕС".

Редакция, имеющая корреспондентов в Лондоне, Москве, Торонто и Шанхае, призывает рассматривать проект как "бескорыстную услугу и подарок нашим народам", а также как "средство распространения жизненно важной информации для выживания", которая по мнению сотрудников издания, подвергается цензуре со стороны европейских правительств и "основных СМИ".

Издание Voxpot отмечает, что большую часть контента сайта CZ24 News составляют статьи, перепечатанные с других чешских и словацких дезинформационных сайтов, а также стенограммы выступлений "идейно близких" чешских и словацких политиков и собственные заметки о Чехии и мире.

Помимо этого, как подсчитали журналисты Voxpot, в среднем двенадцать статей в день на сайте издания являются дословными переводами и пересказами материалов российских пропагандистских медиа, таких как Sputnik, Russia Today и РИА Новости. Подавляющее большинство из цитируемых CZ24 медиа находятся под европейскими санкциями.

Говоря о том, действительно ли этот портал можно назвать популярным в Чехии и влияющим на мнение людей, Войтех Богач отметил, что он однозначно не входит в первую десятку самых популярных СМИ в стране, но это, по словам журналиста, и не является его основной целью.

"У подобных информационных операций цель – каким-то образом "подкармливать" и формировать конкретную аудиторию, которая может быть небольшой, но при этом способна иметь политическое влияние. Это группа, у которой может быть своё представительство в парламенте. У нас этому, наверное, больше всего соответствует партия SPD Чешская националистическая партия, выступающая за выход Чехии из ЕС и НАТО. Занимает антиукраинскую позицию. Входит в состав чешской правящеей коалиции или не прошедшее на недавних выборах в парламент движение "Stačilo" ("Хватит") Политическое движение, возникшее в результате слияния нескольких коммунистических и социалистических партий. Представители движения не прошли в нижнюю палату парламента по итогам недавних выборовов. В случае успеха хотели провести референдум о выходе из НАТО и ЕС, в парламенте которого занимают два кресла. Эти порталы нацелены скорее на радикализацию избирателей внутри уже существующего [политического] течения", – говорит Богач.

По мнению журналиста, уже в рамках этих сформировавшихся течений похожие сайты имеют значительный охват аудитории и сильно влияют на последующую радикализацию людей, которые "и так уже достаточно негативно настроены по отношению к системе". Деятельность таких сайтов, отмечает Богач, также блокирует часть публичной дискуссии в Чехии, поскольку многие читатели этих порталов "искренне верят той лжи, что там пишут, в частности, о войне в Украине, поведении мигрантов в Европе и других острых темах".

Многие читатели этих порталов искренне верят той лжи, что там пишут, в частности, о войне в Украине

"Используемые этими сайтами формулировки о том, что Европе грозит ядерная война, вызывают панический страх. С такими людьми потом очень трудно конструктивно обсуждать, как решать текущую проблему, потому что они действуют, движимые сильным страхом".

Систематическое распространение информации подсанкционных медиа является нарушением законодательства Евросоюза, но на закрытие делающих это сайтов и преследование связанных с ними лиц, считает Богач, не хватает политической воли. К тому же, отмечает он, не только на чешском, но и на европейском уровне нет практики, когда СМИ действительно наказывали бы за нарушение санкций в информационной сфере.

"Полиция часто ссылалась на то, что вести такие дела очень сложно и результат может быть неопределённым. Поскольку есть и другие нарушения санкций – например, поставки товаров двойного назначения или чего-то, что может использовать российская армия, – это для государственных органов Чехии остаётся более приоритетным. Это вопрос распределения ресурсов: что "горит" больше, что меньше. Пока выходит так, что они этим занимаются, но у них недостаточно возможностей, чтобы решить проблему быстро", – добавляет Богач.

Формально сайтом CZ24 News управляет компания "Славянский мир". Еще летом 2025 года ей владела предпринимательница из чешского города Кладно Йитка Энтлихова. Тогда же она заявила изданию Voxpot, что сайтом занимаются "три–четыре добровольца, а большую часть работы выполняет искусственный интеллект". Она рассказала, что основала CZ24 вместе с другими людьми, но отказалась их называть. Энтлихова не стала раскрывать журналистам источники финансирования портала.

Предпринимательница ранее состояла в пророссийском движении "Альянс национальных сил", выступавшем за выход Чехии из НАТО и ЕС. Ныне движение ликвидировано по инициативе руководства. Энтлихова также является участницей еще одной пророссийской организации – "Чехословацкого мирного форума".

В обеих организациях она занимает должность заместительницы председательницы – активистки Владимиры Витовой.

Поездки в Москву, встречи с сотрудником ФСБ и выступление на форуме "Армия"

Владимира Витова долго и последовательно выступает за выход Чехии из Евросоюза и НАТО, а также открыто занимает пророссийскую позицию.

В Чехии Витова, помимо прочего, известна тем, что выступала против сноса памятника советскому маршалу Коневу (памятник все равно демонтировали), а также своими многочисленными антизападными высказываниями. Она многократно участвовала в выборах на разных уровнях, но ни разу не прошла ни в один из представительных органов.

На странице Витовой во "ВКонтакте" можно найти подписки на аккаунты МИД России, его главы Сергея Лаврова, спикера МИД Марии Захаровой, а также президента России Владимира Путина.

Витова и ее cоратники после начала полномасштабного вторжения в Украину несколько раз публично извинялись перед Россией: например, за то, что тогдашний министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан поручил вывесить на здании МВД большой баннер, на котором президент России Владимир Путин лежит в мешке для трупов.

"Альянс национальных сил решительно осуждает отвратительное поведение действующего министра Витa Ракушана, который в годовщину Дня независимого Чехословацкого государства повесил рядом с флагом Чехии баннер, порочащий президента другой страны, на главном здании министерства. И как верх наглости сознательно оскорбил Президента Российской Федерации – то есть страны, которая спасла нашу страну во Второй мировой войне и освободила нас от тисков нацизма", – гласит сообщение на русском языке, опубликованное на сайте организации.

Во второй раз представители "Альянса национальных сил" извинялись уже за украинский обстрел Белгорода в декабре 2023 года, который, как сообщал ряд СМИ, мог быть совершен с использованием чешских РСЗО Vampire. В результате обстрела погибли 25 человек, еще 109 получили ранения.

Радио Свобода не обнаружило на сайтах "Чехословацкого мирного форума", "Альянса национальных сил" или на личных страницах Владимиры Витовой ни осуждения России за многочисленные обстрелы Украины, ни упрековв адрес российских политиков за их агрессивные высказывания или действия.

Издание Voxpot отмечает, что Витова является членом российского Клуба народного единства – недавно созданной организации, которая в качестве своих целей декларирует в том числе "проведение кампаний по борьбе с дезинформацией и распространением негативной и дискредитирующей информации о России, а также кампаний по продвижению позитивного образа России в медиа- и цифровом пространстве", "содействие созданию онлайн-ресурсов, освещающих международные события, культуру, религиозные традиции и гуманитарные проекты России и зарубежных стран" и взаимодействие с иностранными блогерами, журналистами и общественными деятелями для "формирования объективного восприятия России".

Помимо Витовой и пророссийских активистов из разных стран, в качестве членов организации указаны, в частности, Николай Азаров, премьер-министр Украины времен Виктора Януковича, российский торговец оружием Виктор Бут, командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов, философ Александр Дугин, певец Денис Майданов и пропагандист Артем Шейнин.

Владимира Витова в рамках Клуба выступала в онлайн-формате на конференции, посвященной 80-летию победы над нацизмом, а также записала подкаст с российским пропагандистом Александром Казаковым.

Как рассказала активистка в комментарии Радио Свобода, с Клубом народного единства Витова связалась сама, после выступления на конференции открытия Яна Бузека – главы чешского издательства "Запрещенное образование" и давнего знакомого Витовой. После этого активистке "стало очевидно, насколько престижное у Клуба международное представительство". В качестве примеров "престижных международных представителей" она привела американского экономиста Джеффри Сакса, экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона и в прошлом американского судью Эндрю Наполитано – все они известны своей критикой Запада и поддержкой России.

Радио Свобода обратило внимание и на другую российскую организацию, в которой состоит Витова, – Академию геополитических проблем (АГП). Из описания на ее сайте следует, что она "проводит системные геополитические исследования с целью выработки рекомендаций органам государственной власти по формированию и проведению внешней и внутренней политики России".

Сам сайт публикует сообщения (в основном перепечатывает РИА Новости) и аналитические материалы, особенно активно – после начала российского вторжения в Украину. На площадке стали выступать и иностранные спикеры, в том числе Владимира Витова. Ее в разделе "Новости" АГП упоминала особенно часто: 25 раз, в то время как у другого ближайшего к ней иностранца там лишь 5 упоминаний.

В комментарии Радио Свобода Владимира Витова заявила, что сама связалась с руководителем Академии Араиком Степаняном после того, как "увидела несколько его выступлений в телевизионных дебатах и оценила его взгляды на геополитику и теорию Хартленда, которую в Чехии, к сожалению, уже никто не использует". Она отметила, что сама никак не влияет на частоту ее упоминаний на сайте, но предположила, что роль играют "симпатии к ее взглядам".

Из публикаций на сайте следует, что Витова неоднократно выступала на конференциях АГП в онлайн-формате, в том числе в рамках организованного российским Минобороны форума "Армия".

После начала полномасштабного вторжения в Украину Витова как минимум дважды посещала Россию для участия в конференциях АГП : в апреле и ноябре 2024 года. Сама активистка, впрочем, не скрывала своих поездок в Москву: информацию о них можно также найти на страницах "Мирного форума".

Радио Свобода, однако, обнаружило на фотографиях с этих конференций ученого секретаря и члена президиума АГП Александра Клипачева, которого источник издания "Новая газета" называл генералом ФСБ.

Из материала журналистов следует, что Клипачев владел землей на так называемом "дачном островке ФСБ" в деревне Подпорино (Московская область) вместе с заместителем начальника управления "К" СЭБ ФСБ генералом Константином Гавриковым, руководителем Контрольной службы ФСБ генералом-полковником Владимиром Крючковым и другими высокопоставленными сотрудниками спецслужб.

Информация о том, что Клипачев по крайней мере владел имуществом на "островке" ФСБ, подтверждается и по находящимся в открытом доступе базам данных. Согласно ним, в совместной собственности Клипачева, по состоянию на 2013 год, были 29,2 тысяч квадратных метров земли под дачное строительство, а исключительно в его собственности в этой деревне также находились 1,3 тысячи кв. м.

Помимо этого, Клипачев или его полный тезка (Радио Свобода не удалось найти в России ни одного другого Александра Дмитриевича Клипачева) около 20 лет числился сооснователем организации "Межрегиональный общественный фонд содействия стратегической безопасности" (МО ФССБ), в описании которой сказано, что она "образована 15 сентября 1998 года действующими и бывшими сотрудниками госбезопасности".

У некоторых людей в телефонной книге Клипачев записан как "Клипачев А Д, Клипачев Александр Кгб Дмитриевич Фсб" и "ГКБ ФИНАНСЫ Александр Дмитриевич".

Еще один член президиума АГП, Трофимов Владимир Дмитриевич, также долгое время числился сооснователем ФССБ. Найти о нем какую-либо дополнительную информацию не удалось.

Александр Клипачев не ответил на запрос Радио Свобода.

Мне предлагали лишь простое участие в экспертных конференциях

Владимира Витова заявила Радио Свобода, что не знакома с отставным сотрудником ФСБ и их "никогда друг другу не представляли". Она отметила, что на конференциях АГП всегда присутствовало много людей, и лично ее в ходе ноябрьской конференции познакомили только с представителями Индии, Ирана и Сирии. Она также заявила, что знакома с присутствующими на той конференции бывшим министром юстиции Словакии Штефаном Гарабином и словацким экс-премьером Яном Чарногурским, уже десятки лет поддерживающим Россию. В 2024 году Владимир Путин наградил его орденом Почета.

Витова сообщила Радио Свобода, что, "к сожалению, ни за одно свое выступление в России она не получила ни кроны, ни рубля". Она заявила, что никто из руководства Клуба народного единства и Академии геополитических проблем не предлагал ей помощь или сотрудничество в любом виде.

"Мне предлагали лишь простое участие в экспертных конференциях", – сказала активистка.

Откуда деньги, CZ24?

Ни поездки Витовой в Россию, ни ее пересечения с возможным генералом ФСБ в отставке, впрочем, не говорят о том, что чешский дезинформационный портал CZ24 финансируется российскими спецслужбами.

Понять, за счет чего живет этот сайт, довольно трудно. На нем указано, что CZ24 финансируется только за счет пожертвований. Радио Свобода изучило два криптокошелька портала и выяснило, что на них уже долгое время не приходили никакие донаты: на ETH-кошелек платежи не поступали уже почти три года, а общий объем транзакций, связанных с этим кошельком, составляет 265 долларов. На BTC-кошельке портала лежит 4,3 тысячи долларов, а общий объем транзакций составил чуть больше пяти тысяч. Последнее поступление средств на кошелек датируется сентябрем 2024 года.

Два раза средства с этого кошелька отправлялись на один и тот же, уже более крупный, счет: за все время на него поступили 144 тысячи долларов.

CZ24 не ответило на вопрос о том, кому принадлежит этот кошелек, а также на вопрос об источниках финансирования портала. Состояние еще трех счетов, указанных в описании на сайте CZ24, проверить не удалось.

Изданию Voxpot удалось обнаружить и другие свидетельства того, что у CZ24 может быть дополнительный источник финансирования.

Осенью 2025 года, спустя месяц после разговора с журналистами, заместительница Витовой Йитка Энтлихова переписала фирму "Славянский мир" на словацкого предпринимателя Милоша Дуча, одна из строительных фирм которого, BH - Konstrukt, раньше была зарегистрирована в Праге на том же адресе, что и "Славянский мир", владеющий пропагандистским СМИ.

Дуч, в свою очередь, связан с человеком по имени Марко Горовец, который через одну из своих фирм, TRM, владеет словацким фондом "Славянский мир", выяснили журналисты Voxpot. Этот фонд возник в 2022 году, а уже спустя пару месяцев вместе с гражданином Чехии Войтехом Гусерекем зарегистрировал в Великобритании фирму ENICCA LLP.

Вскоре после основания компания стала размещать на разных сайтах предложения о работе в СМИ за 250 – 300 долларов ежемесячно. Работа включала в себя публикацию материалов в соцсетях, в том числе в Телеграме.

И хотя фирма зарегистрирована в Лондоне, у нее есть адрес и в Чехии: тот же самый, на котором зарегистрирована чешская компания "Славянский мир". Здесь же ранее были зарегистрированы строительная компания Милоша Дуча, юридического владельца "Славянского мира", а также "Чехословацкий мирный форум" Владимиры Витовой.

Войтех Богач отправился на лондонский адрес этой компании, но ему сказали, что представители ENICCA LLP там физически не появляются.

Журналист Voxpot выяснил, что Войтех Гусерек, сооснователь британской фирмы, неоднократно проходил через процесс судебных взысканий из-за долгов, а его дом сейчас находится под залогом. По словам опрошенных журналистом собеседников, "это не тот человек, который способен что-то финансировать". Выручка словацкого фонда "Славянский мир", который через британскую компанию связан с Гусереком, при этом выросла с 2023 по 2024 год в два раза и достигла 110 тысяч евро.

В эту среду поступают деньги через офшоры откуда-то извне

У Гусерека, как и у Марко Горовца, владеющего через одну из своих фирм словацким фондом "Славянский мир", в отчетах указаны несуществующие адреса, отмечает Войтех Богач. Журналисту, однако, удалось дозвониться до прошлого владельца фирмы TRM, которой сейчас владеет Горовец. Прошлый владелец сказал Богачу, что "эти два господина вообще не были платежеспособны" и что источник финансирования всех фирм, которые они активно скупали, нужно искать в другом месте.

Поэтому, предполагает журналист, фирмой с выручкой в более чем 100 тысяч долларов в год владеют подставные лица, которые получили за помощь в оформлении фирмы несколько сотен долларов.

Так или иначе, их британская фирма связана с зарегистрированной на Сейшелах компанией YUPPEX CORP. Она была основана 23 февраля 2023 года, всего спустя две недели после того, как фонд "Славянский мир" Горовца и Гусерека основал в Лондоне ENICCA LLP.

На сайте компании Yuppex можно найти ссылку на онлайн-магазин с предметами декора, который, впрочем, не позволяет ничего купить, а также ссылку на форум, которого не существует. Единственной зацепкой, вновь ведущей в Центральную Европу, является геотег "Словакия" в описании сайта.

Войтех Богач отмечает, что установить, кто на самом деле финансирует пропагандистский портал CZ24, довольно сложно.

"Мы действительно обнаружили, что в эту среду поступают деньги через офшоры откуда-то извне. Мы пытаемся понять, откуда именно, но эта структура имеет много уровней.

Первый уровень – сами операции, через которые можно влиять на конечного пользователя в Чехии – например, через дезинформационные сайты или структуры вроде Чехословацкого форума за мир, то есть некоммерческих организаций, лоббирующих интересы России.

Второй уровень – политический. Это партия Альянс национальных сил. Там же есть и финансовая структура, которая должна быть как-то отделена от остальных организаций, но в определенной точке мы увидели, что все эти структуры замыкаются на одного человека.

И есть третий уровень, на котором Чехия и Россия связываются финансово и идеологически. Там мы обнаружили Владимиру Витову, которая посещает мероприятия в России, участвует в мероприятиях Русского дома в Праге и подобных структур, через которые Россия продвигает свое влияние за рубежом.

Впрочем, сказать, кто именно из российских служб стоит за финансированием чешских организаций, мы пока не можем. Об этом мы собираемся рассказать в следующих расследованиях", – сказал Войтех Богач.

Издание CZ24 все обвинения в свой адрес отрицает.