Санкции, введенные Европейским союзом после начала войны в Украине, привели в том числе к ограничениям в поставках в Россию подшипников. Не все они запрещены для экспорта, однако те подшипники, которые могут быть товарами двойного назначения, подлежат запрету. Помимо этого, например, Чехия, известная традицией машиностроения, внесена в России в список "недружественных" стран, что ограничивает торговые отношения. Ситуация, сложившаяся из-за войны, которую Кремль ведет в Украине, привела к тому, что российским предпринимателям пришлось придумать чешскую компанию с почти столетней историей, чтобы продавать китайские подшипники российским заказчикам.

О компании стало известно чешскому изданию Deník N, расследующему нарушения санкций, введённых Европейским союзом из-за войны России в Украине. Журналисты издания изучали таможенные данные о товарах, импортируемых Россией из других стран, и в них были обнаружены подшипники Rolek, которые ввозятся на российский рынок из Китая. Впоследствии оказалось, что у фирмы Rolek есть сайт, зарегистрированный на территории Чехии, однако в чешском реестре нет такой торговой марки как Rolek, как и не существует в Чехии производства подшипников под такой торговой маркой. В российских таможенных данных прямо указывается, что подшипники Rolek импортируются в Россию из Китая, но эта информация недоступна для обычных покупателей.

На сайте фирмы, который имеет три языковые версии – чешскую, английскую и немецкую, говорится, что компания предлагает подшипники для добывающей, сельскохозяйственной, транспортной, нефтяной промышленности и для производства продуктов питания. "Компания была основана в 1929 году в городе Ческе-Будеёвице двумя механиками – Ласло Говержиком и Антонином Каштой, – говорится на сайте rolek.cz. – Первое время компания называлась "Кашта и партнёры" и представляла собой авторемонтную мастерскую, где чинили самые разные машины, восстанавливали повреждённые детали станков и запасные части. В 1932 году партнеры переехали в Прагу, где начали производство шарикоподшипников для немецких и французских автомобилей". Понять, что речь идет о полностью выдуманной истории и что такой компании как Rolek в Чехии никогда не существовало – ни в прошлом столетии, ни в нынешнем, – непросто.

Покупатели из-за рубежа вряд ли знают, что в Чехии на сайтах компании должна быть размещена информация о присвоении компании IČO, идентификационного номера, который свидетельствует о регистрации в чешском реестре юридических лиц. Данных о регистрации фирмы Rolek в чешском реестре нет, что подтвердила Торговая палата страны. "Невозможно найти более подробную информацию и в базе данных Института промышленной собственности, который ведет базу данных фирменных знаков. В ней нет ни названия компании Rolek, ни логотипа торговой марки", – говорится в расследовании издания Deník N.

Нет на сайте компании и точного адреса в Чехии, хотя в опубликованном в интернете тексте утверждается, что якобы на территории страны расположен завод, который "с 2001 года обеспечивает работой 800 сотрудников и производит более 70 видов продукции". Настораживает и ещё одна фраза из текста на сайте: "Компания ROLEK (Чехия) сегодня является одним из самых современных производителей подшипников в Восточной Европе, а её продукция хорошо известна на обоих полушариях". Чехия указана как страна Восточной Европы, но если бы текст писали непосредственно в Чехии, то использовался бы термин Střední Evropa или в переводе Центральная Европа, но не Восточная.

Сайт rolek.cz – это единственное, что связывает торговую компанию, выдающую китайские подшипники за чешские, непосредственно с Чешской Республикой. Согласно данным регистратора чешских доменных имен CZ.NIC, сайт основал Сергей Протас, который его и актуализировал. Сделано это было с сервера небольшого белорусского городка, расположенного на границе с Россией. В компании CZ.NIC не уточнили, о каком именно городе идет речь, но сообщили, что недавно попросили Протаса отправить более подробную информацию, так как для того, чтобы владеть чешским сайтом, необходимо иметь почтовый адрес в Европейском союзе. В чешской компании заявили, что если эта информация не будет передана вовремя, то регистрация сайта будет отменена.

При этом российским заказчикам компания продолжает продавать китайские подшипники как чешские. На сайте российского интернет-магазина подшипников Impod Group опубликован список предлагаемой для покупки продукции, который сопровождают слова о том, что "одной из старейших в Европе компаний, работающей в подшипниковой индустрии, является чешский производитель Rolek, продукция которого более 90 лет пользуется спросом во всем мире". На портале о подшипниковой индустрии "Мир подшипников" говорится, что производитель Rolek – "это изделия высокого качества, произведённые на заводе в Европе из отборного сырья". На коробках с подшипниками действительно имеется надпись Czech Republic. Фотографии коробок опубликовал на своей фейсбук-странице интернет-магазин из Пскова "Технопродукт.рф", который специализируется на продаже подшипников. В посте говорится о том, что речь идет о "подшипниках от компании ТЕХНОПРОДУКТ", что может косвенно указывать на то, что эта псковская фирма имеет отношение к мошенничеству вокруг "чешского" происхождения продукции.

На фотографиях коробок с подшипниками нет информации, которая указывается в случае, когда речь идет об официальных производителях, обычно использующих немецкий стандарт качества DIN, который определяет требования для изделий и материалов, а также их качество. Deutsches Institut für Normung – немецкий национальный стандарт – использует как международный для обозначения европейской продукции.

На передней стороне коробки находится наклейка с голограммой, на которой говорится о якобы европейском качестве контроля, но такая наклейка не означает, что речь идет о стандартизированном или лицензированном процессе. На голограмме такого типа должна быть указана организация, оказывающая услуги по проверке качества продукции.

Подшипники, сделанные в ЕС, – качественней китайских, а Чехия известна своей машиностроительной традицией. "Для россиян это на первый взгляд выигрышная ситуация, – считает аналитик чешской Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек. – Если кто-то не приложит дополнительных усилий, как журналисты, если обман не всплывет на поверхность, то получается, что вы ввозите в страну "качественную продукцию с Запада", а если это вскроется, то "чехи-предатели снова обходят санкции...". Гавличек обращает внимание и на то, что в России часто используют подобный обман из-за высокого качества чешской продукции.

До введения санкций из-за войны России в Украине, когда на российский рынок перестала поступать машиностроительная продукция компаний из ЕС, потому что есть опасения, что она будет использоваться для продолжения войны, к махинациям прибегали в основном российские производители продуктов питания: продавали сваренное в России пиво, выдавая его за оригинальный продукт чешского пивоварения. Один из самых известных примеров – пиво Žatecký hus (в его названии присутствует указание на чешский город Жатец, в окрестностях которого растет считающейся одной из лучших в мире разновидностей хмеля). Такого пива в Чехии не производят, этот бренд придумала российская пивоваренная компания "Балтика" – так же, как была придумана компания Rolek.