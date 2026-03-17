Чиновник кабинета Трампа объявил об отставке из-за войны с Ираном

Главный чиновник администрации президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом, глава Национального контртеррористического центра Джозеф Кент объявил о своей отставке из-за продолжающейся американо-израильской военной операции против Ирана.

В письме на имя главы Белого дома, опубликованном 17 марта в соцсети X, Кент пишет, что Соединенные Штаты были обмануты израильскими официальными лицами и "влиятельными представителями американских СМИ", которые "заставили их поверить в непосредственную угрозу".

Кент добавил, что, хотя он и поддерживает внешнюю политику и ценности, о которых Трамп говорил во время своих президентских кампаний, он не может продолжать работу, учитывая нынешнюю ситуацию с Ираном. "Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби", -пишет Кент.

Чиновник выразил надежду, что Дональд Трамп изменит курс и "наметит новый путь" для Соединённых Штатов.

Джозеф Кент - ветеран боевых действий, прослуживший 20 лет в элитном подразделении "Зеленые береты". Его жена, криптограф ВМС, погибла в Сирии в 2019 году. Кент, кандидатура которого была выдвинута Трампом и утверждена Сенатом, является самым высокопоставленным чиновником в администрации, который ушел в отставку именно из-за войны с Ираном.