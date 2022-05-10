"В настоящий момент у него нет выхода из конфликта в Украине. И я пытаюсь понять, что нам с этим делать". Так сказал Джо Байден после выступления президента РФ на параде. Что делать с Путиным, который сам себя загнал в тупик? Что он сам пытается делать? Целая гроздь губернаторов, отправленная в отставку, десятки людей, схваченных на "Бессмертных полках" за антивоенную позицию, советские фильмы о войне, которые вдруг перестали показывать на федеральном ТВ, вероятно боясь вызвать ненужные ассоциации - практически весь набор действий после парада, который должен был стать "дважды победным". Об этом гости программы "Лицом к событию" - политолог Станислав Белковский и телекритик Александр Мельман. Ведущая Елена Рыковцева.

Прямой эфир в 19.05

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