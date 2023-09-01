Дания сократит штат российских дипломатов в Копенгагене до пяти

Министерство иностранных дел Дании вышлет из страны российских дипломатов и консульских работников. Об этом ведомство официально заявило 1 сентября. В Копенгагене смогут остаться только пять дипломатов и 20 технических сотрудников российского посольства.
Датский МИД назвал принятые меры ответом на такое же сокращение дипломатического корпуса Дании в России. Ведомство подчеркнуло, что долгое время вело переговоры с Москвой о том, как сохранить работу посольств с обеих сторон, но не достигло никаких результатов. Российские дипломаты должны будут прекратить работу и покинуть Копенгаген не позднее 29 сентября.
Кроме того, датский МИД упомянул, что в ходе переговоров Москва неоднократно пыталась запрашивать визы для россиян, которых Копенгаген считает агентами российских спецслужб под дипломатическим прикрытием.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину многие европейские страны сокращают своё дипломатическое присутствие в России. Москва, со своей стороны, тоже урезает штат сотрудников западных посольств и консульств. Первой европейской страной, которая полностью заморозила работу своего посольства в России, стала в августе этого года Исландия. Кроме того, в последнее время регулярно поступают сообщения о задержаниях в западных странах граждан по обвинениям в шпионаже в пользу России.
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