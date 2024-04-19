Дело о "фейках" против журналиста Захарова: у его коллеги обыск

В Санкт-Петербурге проходят обыски у журналистов "Фонтанки" в рамках уголовного дела против Андрея Захарова, который до 2016 года работал в этом издании.

Утром в пятницу сотрудники Следственного комитета пришли в квартиру журналистки Ксении Клочковой, сообщает издание. По предварительным данным, обыск проводится в рамках уголовного дела против Захарова, возбужденного по статье о распространении фейков про российскую армию. Ксения Клочкова находится в статусе свидетеля.

"МК Санкт-Петербург" пишет, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с уклонением Захарова от обязанностей "иноагента". В октябре 2023 года Захарова оштрафовали на 40 тысяч рублей за несоблюдение требований закона об "иностранных агентах".

Андрей Захаров работал на "Фонтанке" до 2016 года. После переезда из Петербурга в Москву он работал в РБК, был специальным корреспондентом Русской службы новостей Би-би-си, писал для издания "Проект", сейчас сотрудничает с The Insider. В октябре 2021 года его признали "иностранным агентом". После внесения в реестр Минюста журналист покинул Россию, перед этим он сообщал, что за ним ведется слежка.

Ксения Клочкова ведет телеграм-канал "Ротонда" и в качестве внештатного сотрудника продолжает писать тексты для "Фонтанки".