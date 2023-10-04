Дело обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля передано в суд

Дело волгоградца Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана, поступило в Висаитовский райсуд Грозного. Первое судебное заседание назначено на 9 октября.

Издание "Медиазона" со ссылкой на сайт суда сообщает, что обвинение Журавелю предъявлено по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов; а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

При этом из видеоролика сожжения Корана, который лег в основу обвинения, следует, что акция прошла на улице в некотором отдалении от мечети в Волгограде – она видна на заднем плане.

Дело Никиты Журавеля будет рассматриваться на фоне общественной реакции на его избиение сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и бездействие государственных структур.

Ранее в среду стало известно, что полиция Чечни отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения Журавеля в СИЗО Грозного Адамом Кадыровым. В полиции объяснили это решение тем, что 15-летний сын главы Чечни еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.