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Депардье закрывает из-за простоя свой продюсерский центр в России

Жерар Депардье голосует на президентских выборах в посольстве России в Париже, 18 марта 2018 года

Французский актёр Жерар Депардье закрывает из-за простоя свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России. Об этом ТАСС рассказал друг артиста и продюсер Арно Фрилли.

"Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя", — сказал Фрилли. Он допустил открытие нового центра в будущем.

Фрилли подчеркнул, что решение не связано с кризисом из-за войны России с Украиной.

Кроме того, продюсер сообщил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье "Нормандия — Неман". Депардье намеревался снимать его в Калининградской области как российско-французский проект. После российского нападения на Украину французская сторона вышла из проекта. "Мы всё ещё надеемся, что сможем реализовать его тем или иным образом", — сказал Фрилли.

В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство. В марте французский актёр осудил российскую вооружённую агрессию в отношении Украины. Депардье назвал действия российского президента безумными и неприемлемыми.

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