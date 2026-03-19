Депутат и терминаторы

Зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова всё-таки исключили из ЛДПР. Решение в партии приняли единогласно "в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений". Свой мандат Свинцов получил в 2022 году, после смерти Владимира Жириновского.

Последнее время Андрей Свинцов активно комментировал журналистам блокировку Telegram. Политик заявлял, что после полной блокировки мессенджер не будет работать и через VPN — по его мнению, у Роскомнадзора есть такие техвозможности. Как пишут "Ведомости", лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно делал Свинцову "последнее предупреждение" и призывал его ничего не комментировать. Сам Свинцов заявил "Фонтанке", что не связывает своё исключение из партии с активной позицией по поводу Telegram: "Нет, напрямую я это никак не связываю, потому что моя позиция полностью — это позиция нашего президента. И много, много раз Дмитрий Песков выступал и говорил ровно то же самое, что говорил я... ".

По информации "Ведомостей", в начале года Свинцов рассматривал возможность перехода в "Справедливую Россию".

Свинцов продолжает свою медиаактивность. На стриме у провоенного блогера Владислава Жмилевского депутат заявил, что против России воюют роботы: "Вчера приехали первые два терминатора. Фильм "Терминатор" смотрели? Полностью железные бойцы, которые уже сейчас против нас воюют на передовой. Тот фильм "Терминатор" 1984 года вчера стал реальностью — они приехали и воюют против нас". Затронул Свинцов и свою любимую тему блокировок. Он считает, что блокировка интернет-сервисов связана с "технологическим противостоянием киборгов", а сбои в просмотре видео на YouTube — побочный эффект войны с роботами. Свинцов также предположил возможность уничтожения иностранных серверов только с помощью ракетных ударов.

Тем временем в Кремле уже начали готовиться к предвыборной агитации в мессенджере Max. При этом, по данным источников близких к Кремлю, "в год сложных выборов блокировки никто не хотел" — "работа с Telegram выстроенная, понятная и удобная", пишет издание "Верстка". Блок первого замглавы АП Сергея Кириенко выступал против блокировки Telegram и хотел отложить её хотя бы до окончания думской кампании.

Можно ли считать исключение Свинцова продолжением тренда на чистки в ЛДПР? Что партии и Кремль готовят к осенним думским выборам? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с главным редактором "Новой газеты Европа" Кириллом Мартыновым.