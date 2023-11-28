Депутат Верховной рады арестован по подозрению в коррупции

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца с правом внесения залога депутата Верховной рады Сергея Лабазюка. Он заподозрен в попытке дачи взятки чиновникам министерства восстановления страны за строительные подряды.

По данным следствия, 43-летний депутат пытался подкупить вице-премьер-министра по восстановлению УкраиныАлександра Кубракова и главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. Лабазюк, как утверждается, предлагал выделить ему контракт на миллиард гривен (₽2,4 млрд) за откат в 3-5 процента.

Депутат отрицает вину. Как сообщил корреспондент Украинской службы Радио Свобода из зала суда, Лабазюк может быть освобождён под залог в 40 миллионов гривен (около 98 миллионов рублей).