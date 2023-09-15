СБУ заподозрила в государственной измене депутата Рады шести созывов

Служба безопасности Украины заподозрила в государственной измене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сообщают "Украинская правда" и Национальная общественная телерадиокомпания страны. В доме политика, шесть раз избиравшего в состав парламента, 15 сентября прошёл обыск.

Спецслужба продемонстрировала журналистам найденные у него советские и российские ордена и комплекты военной формы, предположительно, коллекционные. Источники украинских СМИ в спецслужбе обвинили депутата в работе с другим бывшим депутатом Рады Владимиром Сивковичем, заочно обвинённым в государственной измене.

56-летний Шуфрич — бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, он был заместителем председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины. В действующий состав парламента он избрался от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, которую оппоненты называют пророссийской. Она была запрещена украинским судом после российского вторжения 22 года.

С начала российского вторжения 2022 года и по июль в Украине было заведено более 1,3 тысячи дел о государственной измене, сообщало в середине лета Государственное бюро расследований. СБУ заподозрила в госизмене нескольких оппозиционных депутатов Рады текущего созыва.

Основатель партии ОПЗЖ Виктор Медведчук после ареста по обвинению в госизмене был лишён гражданства и обменян в Россию. Сопредседатель партии Вадим Рабинович был объявлен в розыск. Ещё один сопредседатель партии Юрий Бойков в 2022 году уехал в Чехию, по его словам, на лечение.