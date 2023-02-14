Депутата из Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за антивоенное видео

Суд оштрафовал депутата Госсовета Республики Коми Виктора Воробьёва на сто тысяч рублей по статье о распространении фейков, создающих угрозу общественному порядку. Об этом сообщает издание "7x7".

После российского вторжения в Украину 32-летний Воробьёв опубликовал во "ВКонтакте" видео с критикой войны. "Эта война не принесёт народам России и Украины ничего, кроме крови, слёз и нищеты. Я безоговорочно осуждаю нападение российской армии на Украину", – говорит Воробьёв на видео.

Защита Воробьёва требовала провести лингвистическую экспертизу видеообращения, но суд отказал и признал депутата виновным. Штраф, назначенный Воробьёву, – максимальный по вменённой ему части статьи.

В конце марта – среди прочего из-за публикации антивоенного видео – коллеги Воробьёва по Госсовету отобрали у него право слова на два заседания, а позже – исключили его из президиума и лишили зарплаты. Также они призвали КПРФ снять Воробьёва с поста руководителя фракции, однако в партии эту идею не поддержали.