Девушки "йе-йе". Артемий Троицкий не любит юбилеев

Хедлайнеры двухсотого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – les etoiles французской эстрады, красавицы той благословенной поры, когда рок-н-ролл был не только жив, но вполне молод и чертовски привлекателен. Рок-критик Артемий Троицкий не признаёт юбилейных передач: чем попусту праздновать, лучше поговорить о хорошей музыке и звонких девичьих голосах.

Проникновение рок-н-ролла во Францию было нелёгким и небыстрым: в этой стране существовала своя мощнейшая песенная традиция, во многом противоположная афроамериканской. Французский шансон – это прежде всего трогательная мелодия и довольно (а иногда и очень) изысканная поэзия. Сами понимаете, что всякие взвинченные антинапевные "Тутти-фрутти" тут были совершенно ни при чём! Тем не менее, заокеанский вирус бодрой электрической музыки оказался настолько заразительным, что пробил иммунитет молодых французов и француженок. Новая музыка получила кличку "йе-йе" – в духе припевов песенок ранних Beatles. "Чистый" рок-н-ролл во Франции исполнял мало кто – вирус мутировал, и экзотические ритмы перемешались с местной лирической традицией.

Настало время представить главных этуалей "йе-йе". Самая знаменитая из них была по совместительству и вообще самой знаменитой француженкой всех времён (и третьей в "общем зачёте" после Наполеона и Де Голля) – Брижит Бардо! Потрясающе красивая и артистичная, она сначала покорила мир как актриса и секс-символ, а с начала 1960-х взялась и за песенное творчество. И тоже была успешна. Хотя справедливости ради надо отметить, что глобальной и даже европейской поп-звездой Брижит Бардо не стала – возможно, потому что пела исключительно по-французски. Если крестным отцом ББ в кинематографе принято считать Роже Вадима, то музыкальная её карьера прошла под знаком сотрудничества с Сержем Гензбуром, сочинившим многие её хиты, в том числе знаменитую Harley Davidson. Но я выбрал песенку попроще и потипичнее, к тому же содержащую то самое заклинание "йе-йе". Называется она "Это может измениться" и обретается на втором альбоме Бриджит Бардо "ББ" (1963).

Франсуаза Арди – уже "настоящая" певица, и в рейтинге современного французского шансона я бы поставил её на первое место. В СССР (по политико-эстетическим причинам) и почему-то в Германии намного популярнее была более национально ориентированная Мирей Матье, но Арди куда интереснее. "Королева меланхолии", как её называют во Франции, ещё и актриса, и писательница, и профессиональный астролог. Последний её альбом вышел в 2018 году – и, увы, действительно последний: в начале этого года 77-летняя певица объявила, что петь больше не может. "Время любви" – легендарная и самая красивая песня на дебютном альбоме Франсуазы Арди "Все парни и девчонки" (1962).

Все остальные записи сегодняшнего "йе-йе"-выпуска я извлёк из отличной компиляции Oh, Oh Cheri: Early French Ye-Ye Girls. Там, наряду с Сильви Вартан, Франс Галль и многими другими, я обнаружил несколько артисток, о которых ранее вообще не знал. Например, Нэнси Холлоуэй. Удивительно, но это не модный американизированный псевдоним типа "Джонни Халлидей" (французский король рок-н-ролла и партнёр Сильви Вартан), а настоящее имя! Нэнси родилась в Кливленде в 1932 году, в 1954-м переехала во Францию, где пела во всевозможных эстрадных ревю, в том числе и в "Мулен Руж". "Урок твиста" – песенка с её второго альбома.

Мари Лафоре была очень популярна в СССР – в первую очередь благодаря песням "Манчестер и Ливерпуль" (прогноз погоды в программе "Время") и "Иван, Борис и я" (за русские имена). Если Бардо была просто королевой, Арди – королевой меланхолии, то Лафоре – королева сентиментальности. "Блюз Сен-Тропе" – самый первый сингл, записанный 20-летней Мари в 1960 году. В конце 1970-х она уехала жить в Женеву и с тех пор не особо заботилась о своей карьере на эстраде. Она умерла два года назад.

Англичанка Джиллиан Хиллс – ещё одна иностранка, оставившая след в шансоне "йе-йе". Особо подчеркну: так же, как Нэнси Холлоуэй, она пела на неродном французском! Ровесница Франсуазы Арди (1944), Джиллиан провела во Франции несколько лет в середине 1960-х, пробуя себя в качестве и певицы, и актрисы, и модели. Потом вернулась в Англию, где, в частности, сыграла роль в знаменитом фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение", а позднее снялась и в "Заводном апельсине" Стэнли Кубрика. Забавная песенка "Моя первая сигарета" вышла только на сингле в конце 1966 года.



Завершит мой рассказ самый пикантный номер – песенка "Завтра" в исполнении позабытой уже уроженки Лилля по кличке Gélou.

Её настоящее имя, под которым эта певица стала выступать только с середины 60-х, – Женевьева Конье. А под ником "Желу" она прославилась ещё в конце 1950-х как первая французская рок-н-ролльщица. "Завтра" вышла сначала на сингле, а затем на ЕР "№5" в 1962 году. То есть за 7 лет до эпического секс-хита Сержа Гензбура Je t’aime… Moi non plus. Вполне может считаться его предтечей.

Плей-лист 200-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Drab City (USA/Germany/Bosnia). Just Me аnd You, LP Good Songs For Bad People

2. Possible Humans (Australia). Stinger, LP Everybody Split

3. Noukilla (Mauritius). Sekirite lavi, LP Soley

4. Giant Sand (USA). Body оf Water, LP Recounting The Ballads оf Thin Line Men

5. Giant Sand (USA). 1 Helvakowboy Song, LP Glum

6. Brigitte Bardot (France). Ça pourrait changer, LP B.B.

7. Françoise Hardy (France). Le temps d’amour, LP Tous les garçons et les filles

8. Nancy Holloway (USA/France). La leçon de twist, LP Oh, Oh Cherie: Early French Ye-Ye Girls

9. Marie Laforet (France). Saint-Tropez Blues, LP Oh, Oh Cherie: Early French Ye-Ye Girls

10. Gillian Hills (UK/France). Ma premier cigarette, LP Oh, Oh Cherie: Early French Ye-Ye Girls

11. Gélou (France). Demain, LP Oh, Oh Cherie: Early French Ye-Ye Girls

12. Doctors of Madness (UK). So Many Ways To Hurt You, LP Dark Times

13. The Harmaleighs (USA). Mannequin, LP She Won't Make Sense

14. Xabier Diaz (Spain). Amiga siempre, LP AS Catedrais silenciadas

15. Rob Burger ft. Laurie Anderson (USA). Souls оf Winter, LP The Grid

