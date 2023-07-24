Диктатуры сближаются

Политологи Иван Преображенский, Екатерина Глод и военный эксперт Александр Коваленко обсуждают переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина и последствия российской ракетной бомбардировки Одессы.

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. 18+ *Михаил Соколов не согласен с этим статусом

Видеоверсия программы