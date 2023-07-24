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Диктатуры сближаются

Встреча А.Лукашенко и В.Путина в Петербурге 23 июля

Политологи Иван Преображенский, Екатерина Глод и военный эксперт Александр Коваленко обсуждают переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина и последствия российской ракетной бомбардировки Одессы.

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