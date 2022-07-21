Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Директор ЦРУ назвал Путина "слишком здоровым"

Бывший посол США в России, директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что не считает, что у президента России Владимира Путина есть проблемы со здоровьем. Он отвечал на вопрос журналиста на форуме по безопасности в Аспене. Цитату приводит журнал Politico.

"Насколько мы можем сказать, он даже слишком здоров", — сказал Бёрнс. При этом он отметил, что это не официальное заявление разведки. Выступление чиновника состоялось на следующий день после поездки президента России в Иран. На протокольных видеозаписях видно, что политик прихрамывал во время ходьбы.

В мае о серьёзной болезни российского президента заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, в июне — президент Украины Владимир Зеленский.

В начале июня журнал Newsweek со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщил, что в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьёзно болен и, возможно, умирает. Публикацию опроверг представитель Совета национальной безопасности США. Он заявил, что у разведсообщества не было таких выводов и их не докладывали президенту Байдену.

В начале апреля о возможной болезни Путина рассказывало издание "Проект". Оно сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно совершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста. (Рак щитовидной железы обычно легко излечим при своевременной диагностике).

Кремль сообщения о проблемах Путина со здоровьем отвергает. В последний раз пресс-служба президента признавала, что у него есть проблемы в 2012 году. Тогда сообщалось, что он повредил спину.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG