Директор ЦРУ назвал Путина "слишком здоровым"

Бывший посол США в России, директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что не считает, что у президента России Владимира Путина есть проблемы со здоровьем. Он отвечал на вопрос журналиста на форуме по безопасности в Аспене. Цитату приводит журнал Politico.

"Насколько мы можем сказать, он даже слишком здоров", — сказал Бёрнс. При этом он отметил, что это не официальное заявление разведки. Выступление чиновника состоялось на следующий день после поездки президента России в Иран. На протокольных видеозаписях видно, что политик прихрамывал во время ходьбы.

В мае о серьёзной болезни российского президента заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, в июне — президент Украины Владимир Зеленский.

В начале июня журнал Newsweek со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщил, что в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьёзно болен и, возможно, умирает. Публикацию опроверг представитель Совета национальной безопасности США. Он заявил, что у разведсообщества не было таких выводов и их не докладывали президенту Байдену.

В начале апреля о возможной болезни Путина рассказывало издание "Проект". Оно сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно совершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста. (Рак щитовидной железы обычно легко излечим при своевременной диагностике).

Кремль сообщения о проблемах Путина со здоровьем отвергает. В последний раз пресс-служба президента признавала, что у него есть проблемы в 2012 году. Тогда сообщалось, что он повредил спину.