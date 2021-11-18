Директору информагентства БелаПАН Ирине Левшиной и бывшему руководителю организации Дмитрию Новожилову было предъявлено обвинение в создании экстремистского формирования. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

По этой статье им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет. 18 августа Левшина и Новожилов были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков. Позже Следственный комитет заявил, что их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

БелаПАН – независимое частное информационное агентство Беларуси, основанное в ноябре 1991 года. Власти неоднократно проводили многочисленные проверки и обыски по адресам сотрудников организации, возбуждали уголовные дела. Так, в июне 2018 года было возбуждено дело против одного из основателей агентства Алеся Липая. Его преследовали за неуплату налогов. Коллеги расценили обвинение как связанное с профессиональной деятельностью журналиста.

13 ноября стало известно, что агентство БелаПАН было признано в Беларуси экстремистским формированием, это решение приняло белорусское МВД. СМИ обращали внимание, что это был второй случай, когда решение принято не КГБ. До этого МВД объявило экстремистским польский телеканал "Белсат".