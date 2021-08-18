Сотрудников БелаПАН заподозрили в причастности к беспорядкам

В Беларуси на трое суток задержана главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина. После допроса в Следственном комитете её увезли в минский изолятор на Окрестина.

Адвоката к Левшиной пустили, сообщил телеграм-канал агентства со ссылкой на дочь задержанной журналистки.

В изоляторе на Окрестина также находятся бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов. "Журналистов БелаПАН, у которых также утром прошли обыски, после допросов отпустили", - отмечается в сообщении. По информации Белорусской службы Радио Свобода, с тех, кого отпустили, взяли обязательство о неразглашении.

Левшину, Боеву и Новожилова подозревают в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, передал в среду вечером "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет Беларуси. В ведомстве заявили о налоговой проверке деятельности "БелаПАН", в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства.

Ранее сообщалось, что в среду у сотрудников информагентства проходят обыски. Кроме того, пропал доступ к сайтам БелаПАН – belapan.by и belapan.com.

БелаПАН – независимое частное информационное агентство Беларуси, основанное в ноябре 1991 года. Власти неоднократно проводили многочисленные проверки и обыски по адресам его сотрудников, возбуждали уголовные дела. Так, в июне 2018 года было возбуждено дело против одного из основателей агентства Алеся Липая. Его преследовали за неуплату налогов. Коллеги расценили обвинение как связанное с профессиональной деятельностью журналиста.

"Интерфакс" 18 августа также передал, что Минюст Беларуси инициирует в суде ликвидацию объединения "Возрождение", связанного с оппозиционной партией "Белорусский народный фронт" (БНФ). Обе организации возглавляет Григорий Костусёв. Сейчас он находится под стражей в СИЗО КГБ. Костусёв вместе с американо-белорусским адвокатом Юрием Зенковичем и известным белорусским политологом Александром Федутой проходит обвиняемым по делу о подготовке военного переворота. По словам адвокатов и родных, все трое категорически отрицают вину.

В БНФ заявили, что рассматривают иск о ликвидации "Возрождения" как часть объявленной властями кампании по зачистке гражданского общества.

В середине июля в Беларуси прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете это объяснили якобы их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

С лета прошлого года в Беларуси проходят массовые протестные выступления, участники которых обвиняют власти в фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Страны Запада не признали легитимно избранным президентом Беларуси баллотировавшегося на шестой срок подряд Александра Лукашенко. Против него и его окружения введено несколько раундов санкций за нарушения прав человека и преследование политических оппонентов.