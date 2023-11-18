Кинорежиссер Роман Качанов – о службе в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), войне в Украине, однокурсниках из ВГИКа: Федоре Бондарчуке, Иване Охлобыстине, Тигране Кеосаяне и об артистах, поддержавших "СВО".
Видеоверсия программы
Роман Качанов отвечает на вопросы Мумина Шакирова в спецвыпуске программы
Кинорежиссер Роман Качанов – о службе в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), войне в Украине, однокурсниках из ВГИКа: Федоре Бондарчуке, Иване Охлобыстине, Тигране Кеосаяне и об артистах, поддержавших "СВО".
Видеоверсия программы
Форум