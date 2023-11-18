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Грани времени

"Для меня Израиль больше, чем родная страна!" "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Роман Качанов, коллаж
Роман Качанов, коллаж

Роман Качанов отвечает на вопросы Мумина Шакирова в спецвыпуске программы

Кинорежиссер Роман Качанов – о службе в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), войне в Украине, однокурсниках из ВГИКа: Федоре Бондарчуке, Иване Охлобыстине, Тигране Кеосаяне и об артистах, поддержавших "СВО".

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