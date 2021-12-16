Для обвиняемых по "кокаиновому делу" запросили сроки до 19 лет колонии

Во время прений в Дорогомиловском суде Москвы гособвинитель попросил приговорить обвиняемых по так называемому "кокаиновому делу", связанному с находкой чемоданов с наркотиками на территории российского посольства в Аргентине, к срокам от 15 до 19 лет колонии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Для предполагаемого организатора поставки Андрея Ковальчука прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,8 миллиона рублей. Предпринимателям Иштимиру Худжамову и Владимиру Калмыкову, а также завхозу российского посольства Али Абянову обвинение просит назначить наказание в виде 15, 17 и 18 лет лишения свободы соответственно и штраф в 1,5 миллиона рублей каждому. Защита обвиняемых собирается настаивать на оправдательном приговоре.

Ранее коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения четверых обвиняемых по делу о контрабанде кокаина.

Двенадцать чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.

Процесс по делу о контрабанде кокаина идёт уже более двух лет. О главном обвиняемом, Андрее Ковальчуке, который был задержан в Германии, а затем экстрадирован в Россию, СМИ сообщали, что он был сотрудником российским спецслужб. То же самое во время слушаний утверждали трое других подсудимых. Сам Ковальчук отказался говорить в суде о своём прошлом, сославшись на расписку о неразглашении, которую он якобы дал ФСБ. Российские спецслужбы отрицают, что подсудимый числился в их рядах.

Известно, что с 2013 по 2017 год Ковальчук десять раз летал в Буэнос-Айрес и был вхож в российское посольство – в частности, состоял в приятельских отношениях с тогдашним послом России в Аргентине Виктором Коронелли, завхозом Али Абяновым и двумя ответственными за безопасность дипмиссии первыми секретарями – Николаем Шелеповым и Олегом Воробьёвым.

Никто из подсудимых вину не признаёт. Они утверждают, что в пакетах и чемоданах, в которых нашли кокаин, должен был находиться кофе.

Журналисты-расследователи писали, что семья Андрея Ковальчука неоднократно использовала в незаконных операциях дипломатические документы. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.

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