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Дмитрий Муратов временно покинет пост главреда "Новой газеты"

Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов временно покинет пост главного редактора "Новой газеты". Об этом сообщает само издание со ссылкой на письмо Муратова сотрудникам. Он намерен оспорить в суде присвоенный ему в прошлую пятницу статус так называемого иностранного агента. Пока будет длиться судебное разбирательство, исполнять обязанности главного редактора станет заместитель Муратова Сергей Соколов.

В редакции уточнили, что Муратов объявлен "иноагентом" как частное лицо, и это не несёт рисков для тех, кто поддерживает газету, в том числе финансово.

Министерство юстиции России внесло Дмитрия Муратова в реестр "иностранных агентов" 1 сентября. По утверждению ведомства, журналист участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и "использовал иностранные площадки для выражения мнений, направленных на формирование негативного отношения к российской политике".

Дмитрий Муратов - лауреат нобелевской премии мира 2021 года. Премию он получил за свои усилия по защите свободы слова и за независимую журналистскую деятельность. После объявления Муратова "иноагентом" Нобелевский комитет осудил решение Минюста. "Печально, что российские власти теперь пытаются заставить его замолчать. Обвинения против него политически мотивированы" - говорится в заявлении главы комитета Берит Рейсс-Андерсен.

  • "Новая газета", выходившая в России с 1993 года, приостановила свой выход в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину и введения новых репрессивных законов. После этого часть журналистов покинули страну и запустили издание "Новая газета. Европа" с редакцией в Риге. 7 февраля этого года Мосгорсуд лишил "Новую газету" лицензии СМИ.

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