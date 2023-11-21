Рассекречены данные о передаче ЧВК "Вагнер" комплекса ПВО "Хезболле"

Белый дом распространил во вторник недавно рассекреченные разведданные, которые подтверждают, что российская ЧВК "Вагнер" готовится предоставить средства противовоздушной обороны либо ливанской "Хезболле", либо связанному с этой шиитской группировкой Ирану.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Совета по национальной безопасности США Джона Кирби. Приводятся его слова о том, что вагнеровцы планировали передать вооружения по указанию российского правительства. В Москве это не комментировали.

В опубликованных разведданных не уточняется, откуда должна поступить система ПВО, но в прошлом месяце американский телеканал сообщал, что ЧВК "Вагнер" было поручено осуществить доставку "Хезболле" зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С-1" с территории Сирии, и что согласие на это дал сирийский президент Башар Асад.

"Мы будем внимательно следить за тем, поставляет ли ЧВК "Вагнер" военную технику "Хезболле" или Ирану. В целях противодействия терроризму мы готовы использовать наши санкционные инструменты против российских физических и юридических лиц, причастных к дестабилизирующим поставкам", - приводит CNN слова Джона Кирби.

Вероятность того, что "Хезболла" может получить новую систему противовоздушной обороны, возникла на фоне опасений, что в войне между Израилем и ХАМАС может появиться второй фронт - на северной границе Израиля с Ливаном. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и странах Евросоюза, а "Хезболла" поддерживает с палестинскими экстремистами тесную координацию.

США неоднократно предупреждали "Хезболлу" и другие проиранские силы о последствиях вмешательства в вооружённый конфликт, резко обострившийся после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября.