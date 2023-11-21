Рассекречены данные о передаче ЧВК "Вагнер" комплекса ПВО "Хезболле"

Белый дом распространил во вторник недавно рассекреченные разведданные, которые подтверждают, что российская ЧВК "Вагнер" готовится предоставить средства противовоздушной обороны либо ливанской "Хезболле", либо связанному с этой шиитской группировкой Ирану.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Совета по национальной безопасности США Джона Кирби. Приводятся его слова о том, что вагнеровцы планировали передать вооружения по указанию российского правительства. В Москве это не комментировали.
В опубликованных разведданных не уточняется, откуда должна поступить система ПВО, но в прошлом месяце американский телеканал сообщал, что ЧВК "Вагнер" было поручено осуществить доставку "Хезболле" зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С-1" с территории Сирии, и что согласие на это дал сирийский президент Башар Асад.
"Мы будем внимательно следить за тем, поставляет ли ЧВК "Вагнер" военную технику "Хезболле" или Ирану. В целях противодействия терроризму мы готовы использовать наши санкционные инструменты против российских физических и юридических лиц, причастных к дестабилизирующим поставкам", - приводит CNN слова Джона Кирби.
Вероятность того, что "Хезболла" может получить новую систему противовоздушной обороны, возникла на фоне опасений, что в войне между Израилем и ХАМАС может появиться второй фронт - на северной границе Израиля с Ливаном. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и странах Евросоюза, а "Хезболла" поддерживает с палестинскими экстремистами тесную координацию.
США неоднократно предупреждали "Хезболлу" и другие проиранские силы о последствиях вмешательства в вооружённый конфликт, резко обострившийся после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября.
- ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК принимали активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и странах Африки. Бойцов компании обвиняют в множественных военных преступлениях. Пригожин погиб в августе при крушении частного самолёта в Тверской области. Это произошло спустя два месяца после попытки вооружённого мятежа вагнеровцев в июне нынешнего года против военного руководства России.
- В начале ноябряпредседатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете" заявил, что ЧВК "Вагнер" окончательно расформирована. "Большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии", - отмечал Картаполов.
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