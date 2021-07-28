"Это цари говорили: один народ". Тревожные ожидания августа в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 1033-летием крещения Киевской Руси.

"Киевская Русь – это мать нашей истории, – говорит Зеленский в видеообращении. – 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров".

В отсылке к "двоюродным племянникам" многие увидели ответ на статью российского президента. Владимир Путин 12 июля опубликовал на сайте Кремля статью, в которой высказал мнение, что русские и украинцы с точки зрения их исторического развития, по сути, являются одним народом. Публикация вызвала дискуссию, с мнением российского президента, в частности, не согласились многие украинские историки. А что думают по этому поводу обычные украинцы, попыталась выяснить социологическая группа "Рейтинг", имеющая свои отделения в Киеве и Львове и специализирующаяся на различных социологических исследованиях, как подчеркивается на ее сайте, с соблюдением международных стандартов.

23–25 июля 2021 года социологи этой компании провели опрос, в котором участвовали 2500 респондентов во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Один из вопросов, адресованных украинцам, был сформулирован так: "Недавно президент России Путин заявил, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Согласны ли вы с этим?". 41 процент согласились, а 55 процентов не согласились с таким утверждением президента РФ. Точно такой формулировки, как в опросе группы "Рейтинг", в статье Путина нет, и это могло ввести часть респондентов в заблуждение, – убежден украинский политолог, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Грань:

– Организаторы этого исследования сделали одну неправильную вещь: в одном вопросе объединили две разные цитаты. Одно дело говорить об "одном народе", и в данном случае украинцы будут против, другое – об исторической и культурной общности. Она была (общность), и Советский Союз, и Российская империя, и православная цивилизация – все это было. И в статье Путина, кстати, вы не найдете такой прямой цитаты, как в опросе "Рейтинга". И, безусловно, именно такая формулировка повлияла на ответы респондентов, она многих из них сбивала с толку. Это ошибка социологов, им следовало проконсультироваться с историками. Уверен, если бы они правильно сформулировали вопрос – процент тех, кто не согласен с позицией Путина, был бы гораздо больше. Что же касается статьи Путина, то в ней несколько раз повторяется утверждение, что украинского народа как отдельного – нет. И это, на самом деле, противоречит даже советскому подходу и тому, что говорил еще Владимир Ленин, а вождь большевиков, как известно, называл злейшим врагом государства великорусский шовинизм. Российский президент, как мы видим, возвращается к имперскому, царскому подходу. Это цари говорили: один народ, одна вера, один самодержец. Отрицание Путиным Украины как государства и ее народа – это бред. Даже в советское время никто не заявлял, что "украинцы и русские один народ" и "один этнос". Сейчас такие слова все чаще звучат из уст Путина – и это верх научной безграмотности, цинизма и политической манипуляции.

С политологом Алексеем Гаранем согласен и заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, который также обращает внимание на не совсем корректную формулировку вопроса в исследовании группы "Рейтинг".

– Конечно же, по отдельности поставить вопросы об "одном народе" и "одном историческом духовном пространстве" было бы правильнее. Но в принципе – и показатель 55 процентов тех, кто не согласен с Путиным, – свидетельствует об общей тенденции: большинство граждан Украины не воспринимают такую позицию. И уже никогда не будут воспринимать. И вполне понятно почему. Украинцы оказались более подкованными в исторических вопросах, чем Путин. Потому что они понимают слово "народ" как людей, объединенных в рамках одного государства, а не объединенных языком или какими-то отдельными историческими обстоятельствами. Можно вспомнить, что в свое время Адольф Гитлер использовал категорию "единый народ" относительно немцев, живших в разных государствах, и осуществил экспансию и аннексию. Боюсь, что и нынешний хозяин Кремля может пойти и дальше по этому же пути.

А украинцы прекрасно понимают, что в современном обществе народ – это самоопределившаяся политическая нация. И такое понимание народа гораздо более соответствует духу XXI столетия, чем то, что сейчас видит российская верхушка, – отмечает социолог Евгений Головаха.

Согласно результатам исследования группы "Рейтинг", среди опрошенных жителей востока Украины, а также прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата) с мнением президента России согласны более 60 процентов. Среди избирателей ряда оппозиционных партий, которые считаются пророссийскими, в частности "Оппозиционной платформы – За жизнь" (один из лидеров этой партии кум Путина Виктор Медведчук), – этот процент еще выше. Большинство избирателей партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского не согласны с мнением Путина. Больше всего несогласных с ним – почти 90 процентов – среди сторонников бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Результаты социологического исследования комментирует депутат Верховной рады от партии "Солидарность" Ирина Фриз:

– Ответы украинцев в этом опросе необходимо учитывать при формировании государственной информационной политики для развенчивания мифов Российской Федерации, которые она использует для достижения своих геополитических целей. Мы должны больше говорить о нашей самоидентичности, о том, что украинцы не являются одним народом с русскими. И мифы историка Путина относительно того, что мы один народ с русскими, – не что иное, как очередной механизм влияния Кремля на сознание украинского общества. Уверена, что точно так, как миф вражеского восприятия НАТО разрушила агрессия РФ на протяжении последних семи лет – точно так же будет разрушен и миф Путина об "одном народе".

Москва давно пытается "навязать" Киеву историческое единство двух народов. Тезисы о "едином историческом пространстве", "духовное пространство" начали часто звучать из уст Владимира Путина еще после Оранжевой революции в Украине в 2004 году. В следующем месяце Украина будет отмечать 30-ю годовщину своей независимости, которая на самом деле, как подчеркивают украинские власти, своими корнями уходит в более чем в тысячелетнюю историю, – говорит Ирина Фриз.

Саакашвили: "Россия готовится к масштабному вторжению в Украину"

Глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что нынешняя ситуации вокруг Украины сильно напоминает сценарий подготовки Россией к войне с Грузией (в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвали, а затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей за пять дней почти до Тбилиси). В эфире телеканала "Украина 24" Саакашвили назвал недавнюю статью Путина, которая была обнародована как на русском, так и на украинском языках, "идеологической подготовкой" Москвы к вторжению в Украину.

"То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году. Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг Грузии, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили за последнее время все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства. Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. Последняя статья Путина демонстрирует, что его цель не Новороссия и не Донбасс, а Киев – как духовная православная столица. В этой статье он упоминает и остров Змеиный. У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата острова Змеиный они намерены разместить там средства ПВО – С-400, чтобы полностью вторгнуться в систему ПВО НАТО. Потом начнут «душить» Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой в Черном море, точно так же, как они задушили Мариупольский порт, контролируя Керченский пролив между Азовским и Черным морями", – заявил Михаил Саакашвили.

Украинский остров Змеиный расположен в северо-западной части Черного моря, в 37 километрах от побережья к востоку от дельты Дуная. Расстояние от Одессы – 120 километров. Длина по крайним точкам – 662 метра, а ширина – 560 метров. В 1948 году Румыния подарила Змеиный Советскому Союзу, который использовал его для дислокации радарной станции. После развала СССР Змеиный отошел Украине. То, что Россия может заблокировать проход военных кораблей и торговых судов, следующих в украинские черноморские порты, эксперты не исключали давно. Однако в последнее месяцы такой сценарий становится все более вероятным. Особенно после прошедших в конце июня–начале июля украинско-американских военно-морских учений в Черном море "Си Бриз-2021" с участием стран НАТО и их партнеров. Маневрам предшествовало, как минимум, два инцидента – вокруг британского эсминца Defender и корабля ВМС Нидерландов Evertsen. По первому – российские военные открывали предупредительный огонь у берегов Крыма, утверждая, что он якобы зашел в российские воды, а по второму кораблю – имитировали воздушную атаку, заявляя, что Evertsen приблизился на недопустимое расстояние к Керченскому проливу.

Кроме захвата острова Змеиный, по словам Саакашвили, у Кремля есть и другой сценарий касательно Украины. Он заключается в высадке российских войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев и дальнейшее наступление на южный фланг украинского государства.

"Путину нужна вся Украина"

Как показывает история, именно в августе в последние десятилетия на постсоветском пространстве происходило немало тревожных событий. Возможна ли новая военная операция России против Украины? Политолог Алексей Гарань:

– Путину нужны не только Крым и Донбасс – ему нужна вся Украина. Что дальше будет делать Путин – мы не знаем. Мы ничего не может исключать, когда речь идеи о дальнейших шагах диктатора. У Путина есть идеологические мотивы. И следует отметить, что Путин не одинок, так же, как он, думает и кремлевская элита, и, к сожалению, многие россияне попали под влияние путинской пропаганды. Они все еще думают, что Украину можно вернуть в состав новой империи или какого-то Евразийского союза. В начале 2014 года кто-то мог представить, что Путин пойдет на нарушение всех международно-правовых договоров и оккупирует Крым? Или кто-то мог представить, что русские будут стрелять в русскоязычных украинцев и убивать их в Донецкой и Луганской областях? Что Путин двинет регулярную российскую армию на территорию Украины? В это никто не мог поверить. Но, к сожалению, Путин это сделал. Поэтому, повторюсь, от Путина можно ожидать всего чего угодно и в любой момент.

Депутат Верховной рады Ирина Фриз полагает, что решение Запада не препятствовать завершению достройки российского газопровода "Северный поток-2" увеличивает риски новой военной операции Кремля против Украины.

Завершаемый проект "Северный поток-2" – победа Путина и поражение действующего украинского президента Владимира Зеленского

– Угроза прямого вторжения возросла в разы после того, как на финишную прямую вышла достройка газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию (этот газопровод, убеждены в Киеве, призван прекратить транзит российского газа через Украину в страны ЕС. - РС). Для Украины это вопрос не только энергетической, экономической безопасности, но, прежде всего, вопрос сохранения нашей независимости и суверенитета. Печально, что Европа приняла позицию Путина касательно того, что "Северный поток-2" исключительно экономический проект. Думаю, что скоро они почувствуют шантаж российского президента, который будет перекрывать одну или другую трубу на "ремонт" для искусственного повышения стоимости газа на европейском рынке. Поэтому можем констатировать, что завершаемый проект "Северный поток-2" – победа Путина и поражение действующего украинского президента Владимира Зеленского. Учитывая наращивание Россией военного потенциала, в том числе на территории Донбасса, мы не можем исключать и новой масштабной агрессии России по отношению к Украине. Мы должны готовиться ко всем возможным кремлевским сценариям, поскольку уже очевидно, что отпускать из своего имперского ореола Украину Россия не будет, – считает депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность"Ирина Фриз.