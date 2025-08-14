Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Повестка

Дугин и Проханов в мыслях на Аляске

Дугин и Проханов в мыслях на Аляске
Embed
Дугин и Проханов в мыслях на Аляске

No media source currently available

0:00 0:37:20 0:00
Скачать медиафайл

Писательско-философская мысль России кипит предстоящей встречей Трампа и Путина на Аляске. Путина напутствуют. От "аккуратнее, этот жулик хочет обвести тебя вокруг пальца" до "аккуратнее, он маньяк". Философ Дугин прямо требует от Трампа предоставить Путину справку о своей вменяемости.

Писательско-философская мысль России кипит предстоящей встречей Трампа и Путина на Аляске. Путина напутствуют. От "аккуратнее, этот жулик хочет обвести тебя вокруг пальца" до "аккуратнее, он маньяк". Философ Дугин прямо требует от Трампа предоставить Путину справку о своей вменяемости. В любом случае Путина призывают к крайней осторожности. К каким итогам встречи готовят свою аудиторию эти провидцы? И какое будущее самой России они видят по окончании войны? Обсуждаем с гостями Повестки, а это издатель Георгий Урушадзе и философ Юлия Синеокая.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG