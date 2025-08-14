Писательско-философская мысль России кипит предстоящей встречей Трампа и Путина на Аляске. Путина напутствуют. От "аккуратнее, этот жулик хочет обвести тебя вокруг пальца" до "аккуратнее, он маньяк". Философ Дугин прямо требует от Трампа предоставить Путину справку о своей вменяемости. В любом случае Путина призывают к крайней осторожности. К каким итогам встречи готовят свою аудиторию эти провидцы? И какое будущее самой России они видят по окончании войны? Обсуждаем с гостями Повестки, а это издатель Георгий Урушадзе и философ Юлия Синеокая.
Дугин и Проханов в мыслях на Аляске
